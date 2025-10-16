Jak pokazuje mapa Statisty oparta na danych z raportu, na całym świecie nadal występują poważne luki w dostępie do wody pitnej.

Najgorszy dostęp do wody ma Afryka Subsaharyjska

W zeszłym roku najgorsza sytuacja pod tym względem była w Afryce Subsaharyjskiej. Najgorszy dostęp do wody pitnej mieli mieszańcy Republiki Środkowoafrykańskiej i Czadu. Te dwa kraje zgłosiły brak dostępu do bezpiecznie zarządzanej wody pitnej dla 93 proc. swoich populacji w 2024 roku.

Inne regiony też mają problemy

W Azji kilka krajów również zgłosiło poważne problemy, zgłaszając, że ponad połowa ich populacji nie ma dostępu do bezpiecznej wody. Wśród nich znalazły się Indonezja (69,5 proc. bez dostępu), Pakistan (55 proc.) i Filipiny (51,5 proc.).

W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach największe problemy zgłosił Meksyk, gdzie wskaźnik był na poziomie 57 proc.

Na mapie świata Europa jest jak oaza obfitości

W Europie najgorszą sytuację z dostępem do bezpiecznej wody zgłosiła Albania, gdzie 29 proc. populacji było pozbawionych dostępu do takich źródeł. Pozostałe kraje Europy, podobnie jak inne państwa położone na półkuli północnej, mieściły się w grupie, gdzie wskaźnik był na poziomie poniżej 24 proc. W tej grupie znalazła się też Polska, która zgłosiła, że 1 proc. populacji miał problem z dostępem do bezpiecznej wody pitnej.

W krajach skandynawski oraz w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii dostęp do bezpiecznej wody był powszechny (problem z wodą miał poniżej 1 proc. populacji).

Jakie grupy mają największy problem z wodą?

Według WHO/UNICEF, grupy borykające się ze znacznymi dysproporcjami obejmowały osoby mieszkające w krajach o niskich dochodach, a także w społecznościach wiejskich, dzieci oraz mniejszości etniczne i rdzenne.

Czym jest bezpieczna woda pitna

Wspólny Program Monitorowania WHO i UNICEF bezpieczną wodę pitną definiuje jako „wodę pitną z ulepszonego źródła, które znajduje się na miejscu, jest dostępne w razie potrzeby i jest wolne od zanieczyszczeń fekalnych i priorytetowych substancji chemicznych”.