New Delhi zajęło pierwsze miejsce w rankingu World Air Quality ze średnim rocznym stężeniem PM2,5 wynoszącym 92,7 mikrogramów na metr sześcienny powietrza. Stężenie pyłów zawieszonych w stolicy Indii wielokrotnie przekracza najnowszy cel Światowej Organizacji Zdrowia, a tylko jedna inna stolica zbliża się do wyniki New Delhi w rankingu IQAir.

Reklama

Tym miastem jest Dhaka, stolica Bangladeszu, która wykazała w 2023 r. średnie roczne stężenie PM2,5 wynoszące 80,2 mikrogramów na metr sześcienny powietrza.

Zanieczyszczenie w pozostałych stolicach, choć nadal bardzo wysokie, znacznie odbiega o poziomów odnotowanych w Indiach i Bangladeszu. Trzecie na liście Wagadugu, stolica Burkina Faso, miało średnie roczne stężenie PM2,5 poziomie 46,6 mikrogramów na metr sześcienny powietrza. Kolejne były Duszanbe (Tadżykistan) i Bagdad (Irak), gdzie średnie roczne stężenie PM2,5 wynosiło odpowiednio 46,0 i 45,8 mikrogramów.

Reklama

Najbardziej zanieczyszczona stolica poza Azją i Afryką, znajduje się w Europie

Pierwszą stolicą na liście, która nie znajduje się w Azji ani Afryce, jest położone w zachodnich Bałkanach Sarajewo, stolica Bośni i Hercegowiny, z zanieczyszczeniem na poziomie 28,6 mikrogramów.

Stolica Polski miała w 2023 r. średnie roczne stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 na poziomie 13,2 mikrogramów na metr sześcienny powietrza. Według najnowszych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia z 2021 r. maksymalne stężenie dobowe pyłów zawieszonych PM2,5 nie powinno przekraczać 15 mikrogramów na metr sześcienny.