Te osoby zapłacą mniej za pobyt w sanatorium, przejazdy komunikacją miejską i nie tylko. Wystarczy mieć tę kartę

Karta Dużej Rodziny, pierwotnie adresowana do rodzin wielodzietnych, została rozszerzona o grupę seniorów. Posiadanie Karty Dużej Rodziny otwiera przed seniorami drzwi do licznych zniżek i rabatów, co pozwala im znacząco odciążyć domowy budżet. Wśród wielu korzyści, karta umożliwia korzystanie z preferencyjnych cen na pobyty w sanatoriach i ośrodkach uzdrowiskowych. Posiadanie Karty Dużej Rodziny umożliwia seniorom znaczące obniżenie kosztów związanych z pobytami w sanatoriach.

Tańszy pobyt w sanatorium z Kartą Dużej Rodziny

Dla przykładu, w Ciechocinku posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą cieszyć się 5 proc. zniżką na pobyty i kuracje oraz bezpłatnym wstępem do Muzeum Warzelni Soli i na tarasy widokowe. W Kołobrzegu, z kolei, w sanatorium "ORW KOŁOBRZEG-PODCZELE" czeka na nich 15 proc. rabatu na noclegi i posiłki.

Jakie jeszcze zniżki z Kartą Dużej Rodziny?

Oferta obejmuje również niższe ceny paliw na niektórych stacjach paliwowych oraz preferencyjne warunki korzystania z usług medycznych i rehabilitacyjnych. Dokładna lista partnerów znajduje się na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/kdr. Narzędzie umożliwia lokalizację placówek z konkretnej branży, które udzielają rabatów mieszkańcom danego województwa.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny?

Uprawnienie do otrzymania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim osobom, które wychowały co najmniej troje dzieci. Z karty mogą korzystać również dzieci do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 25. roku życia. Dokument dostępny jest zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej w aplikacji mObywatel. Wyjątkiem są rodzice pozbawieni praw rodzicielskich lub z ograniczoną władzą rodzicielską.

Wniosek o wydanie dokumentu można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Alternatywnie, dokumenty można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy empatia.mpips.gov.pl. Wniosek powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy, adres zamieszkania oraz informacje o dzieciach. Prawo do złożenia wniosku przysługuje każdemu pełnoletniemu członkowi rodziny.

Czas oczekiwania na wydanie karty wynosi maksymalnie 30 dni od daty złożenia wniosku. Elektroniczna wersja karty będzie dostępna w aplikacji mObywatel niezależnie od wybranej formy wniosku. W przypadku utraty karty, wydanie duplikatu wiąże się z opłatą w wysokości 16 zł, natomiast domówienie dodatkowego egzemplarza kosztuje 10 zł. Karta wydana rodzicom jest ważna dożywotnio.

Jakie jeszcze zniżki dla seniorów?

Oprócz Karty Dużej Rodziny, seniorzy w Polsce mogą korzystać z wielu innych udogodnień, takich jak bezpłatny transport publiczny w niektórych miastach. Na przykład, mieszkańcy Gdyni powyżej 70. roku życia mogą podróżować autobusami i tramwajami bezpłatnie. Ponadto wszyscy seniorzy mają prawo do 37 proc. zniżki na przejazdy kolejowe. Osoby starsze mają prawo do dodatkowych ulg, takich jak obniżone opłaty za wydanie paszportu, darmowe leki dla osób powyżej 65. roku życia oraz zwolnienie z opłaty abonamentowej radiowo-telewizyjnej dla osób powyżej 75. roku życia.

Karta Dużej Rodziny - najważniejsze informacje

Karta Dużej Rodziny (KDR) w 2025 roku pozostaje kluczowym narzędziem wsparcia dla rodzin wielodzietnych w Polsce, oferując im szereg ulg i zniżek. Warto zaznaczyć, że w 2025 roku wprowadzono kilka istotnych zmian, które mają na celu jeszcze lepsze dostosowanie jej do potrzeb beneficjentów.

Jedną z najważniejszych modyfikacji jest zmiana w opłatach za wydanie Karty. Od 1 marca 2025 roku, koszt wydania duplikatu wzrósł do 16 zł, a wydanie tradycyjnej, plastikowej Karty dla osoby, która już posiada jej elektroniczną wersję, wynosi 10 zł. Kolejną istotną zmianą, wprowadzoną 1 czerwca, jest wydłużenie okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Rodziny wielodzietne z KDR mogą teraz korzystać z tego wsparcia przez 365 dni, a nie jak wcześniej, 180 dni, co stanowi znaczące odciążenie finansowe.

Uprawnionymi do otrzymania Karty Dużej Rodziny są rodzice (biologiczni, zastępczy oraz prowadzący rodzinne domy dziecka) oraz ich dzieci. Dzieci mogą korzystać z Karty do 18. roku życia, a w przypadku kontynuacji nauki – do 25. roku życia. Co istotne, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą używać Karty bez limitu wiekowego.

Korzyści płynące z posiadania KDR są bardzo zróżnicowane i obejmują wiele aspektów życia codziennego. Rodziny mogą liczyć na zniżki na transport kolejowy, gdzie rodzice mają 37 proc. zniżki na bilety jednorazowe, a na miesięczne – aż 49 proc. Również PLL LOT oferuje zniżki na bilety i usługi dodatkowe, takie jak bagaż. Posiadacze KDR korzystają także z 50 proc. zniżki na opłaty paszportowe dla rodziców i 75 proc. dla dzieci.

Dodatkowo, Karta zapewnia korzyści w sektorze energetycznym, umożliwiając zamrożenie cen prądu do rocznego limitu 3 MWh. Nie można pominąć licznych zniżek w handlu detalicznym, na stacjach paliw, a także w instytucjach kulturalnych i rekreacyjnych, takich jak parki narodowe, kina, teatry i muzea.

Wniosek o KDR można złożyć w urzędzie gminy lub miasta, a także wygodnie online za pośrednictwem portalu Emp@tia. Karta dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (plastikowej) i elektronicznej w aplikacji mObywatel, co ułatwia jej codzienne użytkowanie.