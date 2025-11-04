Minimalne wynagrodzenie 2026: Ustalenia i kwoty brutto

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce na rok 2026 zostało szczegółowo ustalone przez Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 roku, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku. Zgodnie z tym aktem prawnym, miesięczna płaca minimalna brutto wyniesie 4806 zł, co stanowi wzrost o 140 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w roku 2025 (4666 zł brutto). Jednocześnie ustalono, że minimalna stawka godzinowa brutto wyniesie 31,40 zł, rosnąc o 0,90 zł w porównaniu do poprzedniego roku (30,50 zł brutto). Te stawki będą obowiązywać przez cały rok kalendarzowy 2026 i, zgodnie z rozporządzeniem, będą jedyną podwyżką w tym okresie.

Prognozowane kwoty netto ("na rękę")

Szacuje się, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę, przy standardowych kosztach uzyskania przychodu i bez uczestnictwa w PPK, otrzyma netto ("na rękę") około 3605–3606 zł. Ten wzrost kwoty netto to około 100 zł w porównaniu do roku 2025. Warto zauważyć, że pracownicy do 26. roku życia, objęci ulgą PIT-0, mogą liczyć na wyższą kwotę netto, wahającą się w granicach 3900–4000 zł. Dla zleceniobiorców, stawka 31,40 zł brutto za godzinę pracy (przy założeniu 160 godzin) przełoży się na kwotę netto orientacyjnie w przedziale 3800–4000 zł, w zależności od sposobu oskładkowania.

Zakres podwyżki i jej skutki dla pracodawców

Podwyżka ta dotyczy szerokiego grona, obejmującego około 3 miliony pracowników, w tym pracowników etatowych, zleceniobiorców oraz osoby zatrudnione sezonowo, ale nie obejmuje prowadzących działalność gospodarczą (B2B) ani pracujących na umowę o dzieło. Wprowadzenie nowej płacy minimalnej skutkuje wzrostem kosztów pracy dla pracodawców, ponieważ podwyższeniu ulegają składki oraz świadczenia powiązane z minimalnym wynagrodzeniem. Wśród nich znajduje się między innymi podstawa preferencyjnego ZUS (wzrost do około 1441,80 zł), maksymalna odprawa przy zwolnieniach grupowych (wzrost do około 72 090 zł), a także dodatki za pracę w nocy, przestoje i urlopy.

Obowiązki pracodawców

Pracodawcy mają obowiązek dostosować wynagrodzenia do nowych kwot i podpisać aneksy do umów z pracownikami zarabiającymi dotąd poniżej 4806 zł brutto, a datą obowiązywania nowych stawek jest 1 stycznia 2026 roku. Za niewypłacenie pracownikom minimalnej kwoty grożą kary finansowe do 30 tysięcy złotych oraz konieczność wypłaty wyrównań z odsetkami. Eksperci oceniają ustaloną wysokość płacy minimalnej jako stabilizujący kompromis, choć związki zawodowe optowały za kwotą przekraczającą 5000 zł brutto. Dla najmniej zarabiających podwyżka ta stanowi realny wzrost wynagrodzeń, przewyższający prognozowaną inflację, jednocześnie stanowiąc wzrost kosztów zatrudnienia dla mikro i małych przedsiębiorstw. Podstawami prawnymi tej zmiany są: Ustawa z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz wspomniane Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 roku.