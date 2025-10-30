Nowe wyzwania

- Oczywiście bardzo miło słyszeć, że Małopolska przeżywa diamentowy wiek, co nie zmienia faktu, że przed nami wiele wyzwań. Faktem jest, że my stawiamy tym wyzwaniom czoła silniejsi, bogatsi o ważne doświadczenia: poradziliśmy sobie dobrze z kryzysem COVID-19, z hakerskim atakiem na serwery Urzędu Marszałkowskiego, umieliśmy bardzo sprawnie wesprzeć napływających do nas masowo uchodźców z Ukrainy po ataku Rosji w 2022 roku. Mimo tych wielkich kryzysów realizowaliśmy ambitny plan rozwoju regionu, z jednej strony rozbudowując i modernizując infrastrukturę, a z drugiej inwestując w rozwój społeczny i podnoszenie jakości życia – opisuje Łukasz Smółka. Podkreśla, że Małopolanie mają dziś nie tylko najnowocześniejszą kolej, ale i najszybciej rozwijające się i najwyżej oceniane przez pasażerów lotnisko regionalne w naszej części Europy, co nie tylko poprawiło poziom życia, ale i zwiększyło szanse i potencjał rozwojowy.

Małopolska: Turystyka, zdrowie, bezpieczeństwo

Milion obsłużonych pasażerów dodatkowo generuje około 1000 miejsc pracy w naszym regionie. Równocześnie rozwój kolei i lotniska pozwala zwiększać dochody mieszkańców z ruchu turystycznego. W 2024 r. odwiedziło nasz region blisko 26 milionów turystów zagranicznych i krajowych. Zostawili oni około 20 miliardów złotych. To ogromne środki – wzmacniane funduszami europejskimi - są przez naszych przedsiębiorców w znacznej mierze inwestowane w rozwój i podnoszenie jakości bazy hotelarskiej i gastronomicznej – opisuje marszałek Małopolski.

Przyznaje, że żyjemy w czasach wielkiej niepewności wynikającej z tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Równocześnie musimy stawić czoło wyzwaniom wewnętrznym, na czele z kryzysem demograficznym dającym o sobie znać w różnych obszarach – od szkolnictwa i rynku pracy po ochronę zdrowia i politykę społeczną. – Odczuwamy również w coraz większym stopniu skutki zmian klimatycznych, zmagamy się z efektami ulew, wichur, lokalnych podtopień, śnieżyc, niskich lub bardzo wysokich temperatur. Musimy myśleć o mądrym gospodarowaniu wodą, aby nam jej nie zabrakło ani w czasach pokoju, ani w razie ziszczenie niekorzystnych scenariuszy – mówi Łukasz Smółka. Dodaje, że ze zrozumiałych względów Małopolska będzie nadal mocno inwestować w zdrowie i szeroko pojęte bezpieczeństwo mieszkańców.

Podkreśla, że gospodarczy i cywilizacyjny, jaki odniosła w ostatnich dekadach Małopolska, jest zasługą wielkiej pracy zespołowej – przedsiębiorców, samorządowców, instytucji rozwojowych, nauki - ponad wszelkimi podziałami.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania całej rozmowy.