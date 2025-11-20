Wybory do Sejmu - sondaż

Ankietowanym zadano pytanie: czy gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, na którą partię oddałbyś głos?

KO i PiS na czele

Z badania wynika, że 33,55 proc. Polaków zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską, której poparcie w ciągu miesiąca wzrosło o 1 pkt proc. Z kolei na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 28,86 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.).

Konfederacja zamyka podium

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 11,45 proc. (minus 1,78 pkt proc.) Do Sejmu dostałaby się także Nowa Lewica z wynikiem 6,91 proc. i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 5,92 proc. poparcia.

Razem, Polska 2050 i PSL poza Sejmem

Poza progiem wyborczym znalazłyby się: Partia Razem (4,89 proc.), Polska 2050 Szymona Hołowni (4,55 proc.) i PSL na które zagłosowałby 2,48 proc. badanych.

Badanie zrealizowano od 15 do 17 listopada metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków.