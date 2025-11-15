W sobotę portal TVP Info opublikował wyniki sondażu pracowni IPSOS, w którym badani zostali zapytani, czy ich zdaniem obecna koalicja rządząca - Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050 i Lewica - powinna w najbliższych wyborach parlamentarnych startować z jednej, wspólnej listy.

Przeciwnicy wspólnej listy dominują

Jak wynika z sondażu, takie rozwiązanie ma obecnie więcej przeciwników niż zwolenników - przeciw jest łącznie 41 proc. badanych, w tym 23 proc. „zdecydowanie” przeciw, a 18 proc. „raczej” przeciw. Z kolei zwolenników wspólnej listy jest łącznie 34 proc., z czego 19 proc. uważa, że koalicja rządząca „raczej” powinna pójść do wyborów razem, a 15 proc. że „zdecydowanie” powinna wystawić wspólną listę. Z kolei 25 proc. badanych nie ma jednoznacznej opinii w tej sprawie.

TVP Info podaje, że sondaż IPSOS został przeprowadzony 28 i 29 października tego roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Badanie było prowadzone metodami CATI (wywiadów telefonicznych) oraz CAWI (ankiet internetowych).