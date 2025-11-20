Zakaz fajerwerków i petard w Krakowie

Za projektem uchwały głosowało 32 radnych (głównie KO), 5 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu (głównie PiS i Kraków dla Mieszkańców), a jeden nie głosował. Nowe prawo dotyczy miejsc publicznych i prywatnych, jeżeli użycie materiałów pirotechnicznych skutkuje oddziaływaniem na miejsca publiczne.

Celem uchwały jest – jak czytamy w uzasadnieniu – ochrona życia, zdrowia i spokoju mieszkańców Krakowa oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Zakaz egzekwować będzie straż miejska. – Mamy świadomość, że nie będzie łatwo tego pilnować, ale od czegoś trzeba zacząć. Myślę, że sam zakaz spowoduje, że jednak zmniejszy się liczba osób, które będą chciały odpalić materiały pirotechniczne – powiedział dziennikarzom prezydent miasta Aleksander Miszalski.

Zakaz fajerwerków w Krakowie nie obejmie Sylwestra 2025/2026

W związku z tym, że część mieszkańców i przedsiębiorców mogła już poczynić przygotowania do świętowania nadejścia nowego roku, zakaz nie będzie obowiązywał w najbliższą noc sylwestrową – z 31 grudnia na 1 stycznia w godz. od 22.00 do 2.

Sprzeciw wobec zakazu fajerwerków

Z decyzją władz Krakowa nie zgadza się Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki (SIiDP). Bezskutecznie zaapelowało ono do radnych o wstrzymanie głosowania nad uchwałą o zakazie stosowania fajerwerków i uwzględnienie w konsultacjach głosów branży.

Prezes tego stowarzyszenia Marta Smolińska podkreśliła, że fajerwerki w Krakowie to nie tylko sylwestrowa oprawa widowiska, ale element kulturowego dziedzictwa miasta – wielowiekowa tradycja sięgająca czasów legendarnego Szewczyka Dratewki, którego fortel pozwolił pokonać smoka wawelskiego.

Zdaniem przedstawicieli branży pirotechnicznej zakaz uderza nie tylko w tradycję, ale też w gospodarkę – oznacza ograniczenie wpływów podatkowych do budżetu miasta i województwa oraz likwidację miejsc pracy. Całkowity zakaz może też sprzyjać – według przedstawicieli branży – rozwojowi szarej strefy i nielegalnemu obrotowi produktami niewiadomego pochodzenia.

75% mieszkańców Krakowa przeciwko fajerwerkom

Według ankiety przeprowadzonej przez Urząd Miasta Krakowa na próbie 10 tys. mieszkańców 75 proc. krakowian opowiada się za ograniczeniem używania fajerwerków. Zdaniem przedstawicieli branży pirotechnicznej powinny zostać przeprowadzone konsultacje społeczne uwzględniające głos przedstawicieli tej branży.

SIiDP przywołało wyniki badania zrealizowanego na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna, zgodnie z którymi tylko 36 proc. respondentów opowiada się za całkowitym zakazem fajerwerków, a 49 proc. uważa, że fajerwerki powinny być zakazane jedynie w określonym czasie i we wskazanych miejscach.

Ważne W Małopolsce zakazy używania materiałów pirotechnicznych obowiązują już w gminie Bukowina Tatrzańska i w Zakopanem.

Autorka: Beata Kołodziej (PAP)