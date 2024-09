Trzymasz to piwnicy? Lepiej to usuń, zanim przyjdzie kontrola!

Po tragedii, do której doszło w kamienicy przy ul. Kraszewskiego w Poznaniu, wiele osób kontaktuje się telefonicznie i mailowo ze strażą pożarną. Pytają służby o to, co jest niebezpieczne i w jakiej ilości. Przepisy w tej sprawie są jednak bardzo ogólne. Mówią jedynie o tym, czego nie wolno trzymać w piwnicach, na poddaszach, strychach oraz na klatkach schodowych i korytarzach.