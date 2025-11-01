Wzrost wydatków na wojsko w 2026 roku. Podwyżki dla żołnierzy

W projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok zaplanowano wydatki na obronność w wysokości aż 200,1 miliarda złotych, co stanowi 4,81 procent PKB. To najwyższy w historii poziom finansowania polskiej armii. Czy w związku z tym w 2026 roku wzrosną zarobki zawodowych wojskowych oraz pracowników cywilnych wojska?

Reklama

Podwyżki obejmą całą sferę budżetową, w tym żołnierzy zawodowych. Kwota bazowa, od której liczone są uposażenia, wzrośnie o 3 proc. – z 2193,21 zł do 2259,01 zł brutto. Od przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej trwają rozmowy przedstawicieli związków zawodowych wojska z kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej.

Podwyżki dla żołnierzy w 2026 roku. Dla związków zawodowych to porażka

Zdaniem przedstawicieli związków zawodowych wojska wzrost płac to jedynie rekompensata inflacji, a nie faktyczna podwyżka. Wśród postulatów pojawił się więc wniosek o zwiększenie płac nawet o 12 proc. Ponadto rozmowy dotyczyły zmiany sposobu naliczania wynagrodzeń żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, nadania cywilnym pracownikom MON statusu "pracownika wojska" z odpowiednią legitymacją, a także wprowadzenia Karty Rodziny Wojskowej oraz ustanowienia Dnia Pracownika Wojska.

Średnie uposażenie polskiego żołnierza w 2026 roku. O ile wzrośnie?

Wskaźnik przeciętnego uposażenia żołnierzy zawodowych pozostanie na poziomie 4,43-krotności kwoty bazowej. W praktyce oznacza to, że średnie wynagrodzenie żołnierza zawodowego w 2026 roku wyniesie około 10000 złotych brutto. Obecnie to 9716 złotych brutto. Wyższe stawki mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku, ale tradycyjnie zostaną wypłacone w lutym, wraz z wyrównaniem za styczeń.

Ile zarobią żołnierze w Polsce w 2026 roku? Wyliczenia brutto i netto

Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, w 2026 roku wynagrodzenia zasadnicze żołnierzy zawodowych wzrosną średnio o 3 proc. Najniższe stopnie wojskowe – szeregowi i marynarze – otrzymają pensje w granicach 6489 do 7035 zł brutto miesięcznie. Szeregowy zawodowy zarobi około 6489 zł brutto, czyli około 5000 zł "na rękę". Starszy szeregowy specjalista może liczyć już na ponad 7000 zł brutto, co daje około 5400–5500 zł netto.

Kaprale i plutonowi zarobią w 2026 roku od 7460 do 7680 zł brutto, co po odliczeniu podatków daje wypłatę w wysokości około 5700–6000 zł netto. Sierżanci i młodsi chorążowie otrzymają pensje w granicach 7800–8000 zł brutto, czyli około 6100–6300 zł netto. W przypadku starszych chorążych i chorążych sztabowych uposażenia wyniosą odpowiednio 8435–8650 zł brutto, co przekłada się na około 6700 zł netto.

Wśród oficerów młodszych – podporuczników i poruczników – wynagrodzenia wzrosną do około 9000 złotych brutto, czyli średnio 7200 zł netto. Dla wyższych oficerów przewidziano odpowiednio wyższe kwoty:

podpułkownik zarobi od 10800 do 11800 zł brutto ,

zarobi , pułkownik otrzyma od 12500 do 14200 zł brutto, co daje około 10000–11000 zł netto.

Najwięcej otrzymają generałowie. W 2026 roku generał brygady zarobi od 15200 do 16200 złbrutto, generał dywizji od 16800 do 18000 złbrutto, generał broni od 18800 do ponad 20000 złbrutto, a generał lub admirał nawet 22600 zł brutto miesięcznie, czyli około 16000 zł "na rękę".

Zarobki żołnierzy w Polsce w 2026 roku – tabela

Stopień wojskowy Zarobki w 2025 roku (brutto) Wzrost w 2026 roku Zarobki w 2026 roku (brutto) Szeregowy 6300 zł 198 zł 6489 zł Starszy szeregowy 6510 zł 195 zł 6705 zł Starszy szeregowy specjalista 6830 zł 205 zł 7035 zł Kapral 7250 zł 218 zł 7468 zł Starszy kapral 7350 zł 221 zł 7571 zł Plutonowy 7460 zł 224 zł 7684 zł Sierżant 7560 zł 227 zł 7787 zł Starszy sierżant 7670 zł 230 zł 7900 zł Młodszy chorąży 7770 zł 233 zł 8003 zł Chorąży 8190 zł 246 zł 8436 zł Starszy chorąży 8300 zł 249 zł 8549 zł Starszy chorąży sztabowy 8400 zł 252 zł 8652 zł Podporucznik 8820 zł 265 zł 9085 zł Porucznik 8930–9030 zł 268–271 zł 9198–9301 zł Podpułkownik 10500–11450 zł 315–344 zł 10815–11794 zł Pułkownik 12180–13860 zł 365–416 zł 12545–14276 zł Generał brygady 14810–15750 zł 444–473 zł 15254–16223 zł Generał dywizji 16380–17540 zł 491–526 zł 16871–18066 zł Generał broni 18270–19530 zł 548–586 zł 18818–20116 zł Generał 21950 zł 659 zł 22609 zł

Zarobki żołnierzy w Polsce. Dodatki i przywileje, na które mogą liczyć wojskowi

Żołnierze zawodowi mogą liczyć na szeroki wachlarz świadczeń finansowych. System dodatków i należności w wojsku został tak skonstruowany, by uwzględniać zarówno doświadczenie i zaangażowanie żołnierza, jak i specyfikę jego obowiązków.

Wśród najczęściej przyznawanych świadczeń znajdują się dodatki stażowe, specjalne, kompensacyjne i służbowe, a także motywacyjne. Żołnierze mogą otrzymywać nagrody za wykazywanie się inicjatywą w służbie, realizowanie zadań wymagających dużego nakładu pracy lub wykonywanie obowiązków w szczególnie trudnych warunkach. Wśród nich wyróżnia się nagrody jubileuszowe, które są wypłacane po 20 i więcej latach służby, a ich wysokość może sięgać nawet trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia wraz z dodatkami.

Wojsko przewiduje również formy wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Zapomogi finansowe przyznawane są w razie choroby, śmierci członka rodziny, klęsk żywiołowych czy innych zdarzeń losowych. Szczególne zasady dotyczą przypadków zaginięcia lub śmierci żołnierza podczas wykonywania obowiązków – wówczas pomoc finansową może otrzymać małżonek, dzieci, a w razie ich braku rodzice zmarłego.

Nie zabrakło także regulacji dotyczących należności za podróże służbowe, świadczeń związanych ze zwolnieniem z czynnej służby czy zasiłków pogrzebowych, które wynoszą 4000 zł, jeśli koszty pogrzebu ponoszą najbliżsi członkowie rodziny. Dodatkowo wypłacane są odprawy pośmiertne i zwrot kosztów transportu ciała do miejsca pochówku.

Na wsparcie finansowe mogą też liczyć żołnierze w trakcie nauki w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich czy centrach szkoleniowych. Otrzymują oni pełne uposażenie zasadnicze, dodatki oraz inne należności pieniężne, przy czym ich wynagrodzenie nie może być niższe niż najniższe uposażenie zawodowego żołnierza.