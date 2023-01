PGNiG TERMIKA S.A. to kolejny, po Veolia Energia Warszawa, partner z którym Wodociągi Warszawskie będą współpracować w zakresie zbadania możliwości odzysku ciepła ze ścieków. Spółki właśnie podpisały umowę w tej sprawie.

"W pierwszym etapie opracowana zostanie technologia odzysku ciepła ze ścieków" - wyjaśnił rzecznik prasowy Wodociągów Warszawskich Marek Smółka. Docelowo zakłada się montaż pomp ciepła wykorzystujących ciepło ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej oraz w oczyszczalniach ścieków "Czajka", "Południe" i "Pruszków”, a także Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ) należących do stołecznego MPWiK. Częścią umowy jest także analiza możliwości przeprowadzenia przyszłych działań ukierunkowanych na wykorzystanie ścieków oczyszczonych jako wody technologicznej w obiektach należących do PGNiG TERMIKA.

Polityka klimatyczna w praktyce

"W naszej działalności dążymy do zrównoważonego rozwoju poprzez między innymi realizację inwestycji, które przeciwdziałają zmianom klimatu, wpisują się w kierunkowe globalne i unijne rozwiązania środowiskowe, tym samym bezpiecznie i stabilnie wpływają na jakości życia mieszkańców naszej stołecznej społeczności. Szczególnie w ostatnich latach kładziemy nacisk na osiągnięcie efektywności w zakresie Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Rozwijanie współpracy z partnerami z firm odpowiedzialnych za publiczne usługi uznajemy za kierunek dziś konieczny i właściwy. Jest to też ważne, gdy mówimy o odnawialnych źródłach energii i uniezależnianiu się od tzw. energii +brudnej+. Interesują nas sensowne, dobre dla środowiska i ludzi projekty, w ten sposób wpisujemy się także w kierunkowe rozwiązania naszego właściciela, m.st. Warszawy" – powiedział Marek Smółka.

PGNIG TERMIKA jest głównym wytwórcą ciepła na potrzeby warszawskiego systemu ciepłowniczego oraz systemu ciepłowniczego zasilającego Pruszków, Piastów i Michałowice, a także energii elektrycznej na potrzeby aglomeracji warszawskiej.

"W naszym podejściu do modernizacji czy transformacji energetycznej bierzemy pod uwagę wyzwania, z jakimi mierzy się polskie ciepłownictwo, zwłaszcza w kontekście europejskiej wizji polityki klimatycznej. To doskonale widać w Termice, gdzie zarządzamy dwoma największymi elektrociepłowniami w Unii Europejskiej. Musimy w związku z tym pamiętać, że naszym głównym obowiązkiem jest utrzymywanie stabilnych źródeł wytwórczych i jeszcze przez długi czas podstawowymi paliwami zasilającymi nasze jednostki będą węgiel i gaz" - powiedział wiceprezes PGNiG TERMIKA SA Grupa Orlen Paweł Przychodzeń.

Nowe technologie i warszawskie ścieki

Zaznaczył, że tym niemniej PGNiG TERMIKA cały czas poszukuje rozwiązań wpływających na dywersyfikację miksu paliwowego i stosowanie różnych możliwych do zastosowania technologii wytwórczych. "Pracujemy nad rozwiązaniami pozwalającymi na magazynowanie energii, prowadzimy prace badawcze nad wykorzystaniem biogazu i wodoru, ale też ogromne znaczenie przywiązujemy do produkcji energii z ciepła odpadowego. Takim rozwiązaniem jest opracowywana właśnie z MPWiK koncepcja odzyskiwania ciepła z warszawskich ścieków. Podpisane z Wodociągami Warszawskimi porozumienie jest pierwszym krokiem do wdrożenia tej metody w aglomeracji warszawskiej i poszerzenia obszaru Gospodarki Obiegu Zamkniętego w produkcji ciepła" – podsumował.

Umowę w siedzibie MPWiK przy pl. Starynkiewicza 5 podpisali: po stronie Wodociągów Warszawskich członkowie zarządu Tomasz Mencina oraz Dariusz Dąbrowski, a po stronie PGNiG TERMIKA S.A. Paweł Przychodzeń oraz Jakub Kowaleczko – wiceprezesi i członkowie zarządu.

autorka: Marta Stańczyk