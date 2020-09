Sierpień 2020 r. był drugim w historii miesiącem co do wielkości obrotów na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii. TGE ma też nowego wiceprezesa - KNF zatwierdziła na to stanowisko Adama Młodkowskiego.

Jak podała giełda, w sierpniu po raz trzeci w tym roku obrót na Rynku Dnia Bieżącego przekroczył 200 GWh i wyniósł 222 GWh, co jest drugim najlepszym wynikiem miesięcznym w historii notowań na RDB. Całkowity wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w sierpniu 2020 r. 15,1 TWh, co oznacza spadek o 28,6 proc. w stosunku do sierpnia 2019 r. Na Rynku Dnia Następnego średnia ważona wolumenem obrotu cena ukształtowała się w sierpniu na poziomie 233,95 zł za MWh, co oznacza wzrost o prawie 12 zł w porównaniu do lipca. Średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2021 wyniosła w sierpniu 230,21 zł za MWh, co stanowi spadek o prawie 9,5 zł względem analogicznej ceny z lipca. Na rynku gazu wolumen transakcji spadł o prawie 40 proc. w stosunku do lipca. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na rynku spot wyniosła 39,09 zł za MWh, co oznacza wzrost o ponad 9 zł w stosunku do lipca. Reklama Średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2021 wyniosła prawie 67 zł za MWh, czyli o ponad 1,5 zł więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu bieżącego roku. W czwartek Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na powołanie na wiceprezesa TGE ds. finansowych Adama Młodkowskiego. Przez wiele lat związany był on z sektorem bankowym, m.in. z Grupą Pekao oraz z PKO Bankiem Polskim. W latach 2003-2009 był Członkiem Zarządu, a następnie Wiceprezesem i Prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Leasingowego. Młodkowski był także założycielem oraz Prezesem Zarządu dwóch niezależnych firm konsultingowych, zajmujących się m.in. restrukturyzacją finansową przedsiębiorstw z branży energetycznej oraz pozyskiwaniem kapitału, wycenami aktywów i doradztwem strategicznym. Od 2016 r. pracował w Polskiej Grupie Zbrojeniowej jako Dyrektor Biura Administracyjnego, od 2018 r. był doradcą Prezesa Zarządu SGB Bank, od stycznia 2020 r. jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej KDPW CCP.