"W ubiegłym roku Tauron Dystrybucja zrealizował duże inwestycje sieciowe, zamykając go wykonaniem planu inwestycyjnego na poziomie 121 mln zł. W roku bieżącym na kontynuowanie rozpoczętych prac i podjęcie nowych zadań, zaplanowane jest w Tauronie blisko 200 mln zł" - czytamy w komunikacie.



Przykładem inwestycji sieciowej, realizowanej w związku z potrzebą przyłączenia do sieci dużego podmiotu komercyjnego - zakładu produkcyjnego firmy Umicore w Radzikowicach, jest stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Radzikowice. Całkowity koszt to ponad 74 mln zł.



"Decyzja o budowie GPZ Radzikowice, to przede wszystkim wyjście naprzeciw potrzebom inwestorów lokalizujących się na terenie Strefy Ekonomicznej w Radzikowicach pod Nysą. Największym z nich jest firma Umicore, która na początek złożyła zapotrzebowanie dla swojej fabryki na przyłączenie na poziomie 110 kV z mocą 40 MW. Docelowa moc dostarczana temu odbiorcy będzie znacznie większa, ale nastąpi to dopiero po zakończeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne budowy stacji 220/110kV Nysa. Pokazuje to, jak działania energetyki muszą być odpowiednio wcześniej planowane oraz skorelowane w zakresie skonfigurowania i zsynchronizowania pracy systemu elektroenergetycznego" - powiedział prezes spółki zależnej Tauron Dystrybucja Robert Zasina, cytowany w komunikacie.



Kolejne przykłady inwestycji sieciowych, będące odpowiedzią Tauronu na potrzeby przyłączeniowe klientów na terenie Opolszczyzny, to: budowa stacji 110/15 kV Olszowa wraz z zasilającą dwutorową linia napowietrzną 110 kV, służąca przyłączeniu firm zlokalizowanych na terenie Strefy Ekonomicznej w Olszowej (gmina Ujazd), a także budowa 41 szt. węzłów sieciowych i 42 sztuk złączy kablowych 15 kV dla przyłączenia klientów na poziomie średniego napięcia w różnych częściach województwa.



Przykładem ważnej dla regionu i realizowanej aktualnie inwestycji jest natomiast kompleksowa przebudowa stacji 110/15 kV Koźle, zlokalizowanej w sąsiedztwie rzeki Odry i linii kolejowej Kędzierzyn-Koźle - Nysa.



"Nowa stacja będzie odporna na zagrożenie powodziowe. Jej projekt i przebudowa realizowane są w celu zapewnienia dostaw energii do klientów nawet w przypadku podtopienia terenu. Urządzenia zostały umieszczone na kondygnacji znajdującej się na poziomie wyższym niż przewidywany poziom ewentualnych wód powodziowych. To przykład z jednej strony wyciągania doświadczeń z przeszłości, z drugiej natomiast troska o bezpieczeństwo dostaw energii do klientów również przy trudnych sytuacjach meteorologicznych lub przy problemach terenowych" - powiedział Witold Stefański, dyrektor Oddziału w Opolu Tauron Dystrybucja.



Kolejne inwestycje zrealizowane w ostatnich latach to:



- przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Prudnik - GPZ Głubczyce na odcinku 15,5 km.



- modernizacja rozdzielni sieciowej 15 kV „Zachód" w Kluczborku,



- przebudowa 37 szt. węzłów sieciowych 15/0,4 kV w celu poprawy parametrów jakościowych energii i pewności zasilania,



- przebudowa istniejącej sieci średniego i niskiego napięcia dla poprawy parametrów jakościowych energii i pewności zasilania.



Planowane istotne zamierzenia inwestycyjne Tauron Dystrybucja w kolejnych latach, to między innymi modernizacja stacji GPZ Grodków, budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Gogolin oraz linii 110 kV dla zasilania podstacji trakcyjnej PKP, podano także.



"W dalszej perspektywie pewność i bezpieczeństwo dostaw energii dla woj. opolskiego zapewnione zostanie przez przebudowy stacji elektroenergetycznych Kędzierzyn i Groszowice, modernizację linii napowietrznej 110 kV relacji Groszowice - Ozimek oraz budowę węzłów sieciowych 15/0,4 kV dla zasilenia nowych klientów i poprawy pewności zasilania odbiorców istniejących" - podsumowano.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.



(ISBnews)