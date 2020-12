Za ustawą opowiedziało się 443 posłów, jeden był przeciwny, a 6 wstrzymało się od głosu.

Ustawa zakłada, że w pierwszej fazie działania systemu wsparcia, dla morskich farm o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW, wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r. W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji.

Pierwsze farmy wiatrowe na polskim morzu mają pojawić się w 2024 r. i będą powstawać sukcesywnie aż do 2033 r. Okres funkcjonowania pojedynczej farmy wiatrowej to ok 25 lat i przez cały ten okres otrzymają one pełne wsparcie polskiego rządu. Zgodnie z "Polityką energetyczną Polski do 2040 r.", za 20 lat na Bałtyku ma być zainstalowanych od 8 do 11 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej. Za 10 lat ma być to 5,9 GW.

Dodatkowo, taki mechanizm będzie wymagał jeszcze zgody KE. Dlatego zakłada się, że do tego systemu trafią najbardziej zaawansowane projekty offshore na polskim Bałtyku.

Prawo do pokrycia ujemnego salda w drugiej fazie systemu wsparcia ma być przyznawane w drodze aukcji, w których projekty konkurują między sobą ceną wytwarzanej energii elektrycznej na zasadach analogicznych do obecnie obowiązującego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (ang. pay as bid). Przeprowadzenie pierwszej aukcji planowane jest w roku 2025 r., a drugiej - w 2027 r.

Reklama

Okres funkcjonowania takiej farmy określono na 25 lat (faza operacyjna), w których wystąpi wpływ na sektor finansów publicznych w formie wpływów z podatków. Efekty wejścia w życie ustawy mają być widoczne aż do roku 2058.

Łączne skutki wejścia w życie ustawy dla budżetu w fazie operacyjnej (w latach 2020-2033) przewidziano na poziomie 16 206 mln zł.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.