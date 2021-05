"Planowaliśmy nową strategię na II kwartał, ale chyba nie będzie nam się z tym spieszyć, bo mamy nowe projekty i pomysły" - powiedział Zieliński podczas czatu inwestorskiego "Pulsu Biznesu".

Spółka jest także w trakcie rozmów z akcjonariuszami na temat oferty publicznej na warszawskim rynku regulowanym.

"Wstępnie porozumienie jest takie, by to było w III, najpóźniej w IV kwartale tego roku. Myślę, że teraz całą uwagę skupimy na dokumentacji do Komisji Nadzoru Finansowego. Potem skupimy się na strategii, by nowa strategia na rynku przed IPO się pojawiła" - dodał prezes.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

