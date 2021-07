Reklama

"W aukcji OZE dla instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej do 1 MW zwyciężyło pięć projektów małych farm fotowoltaicznych: będące już na etapie budowy obiekty w Samolubiu (dwie farmy, woj. warmińsko-mazurskie), Czernikowie (woj. kujawsko-pomorskie) i Przykonie (woj. wielkopolskie), a także oczekujący na wyłonienie wykonawcy i wydanie polecenia rozpoczęcia prac budowlanych (NTP – ang. notice-to-proceed) projekt farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 0,7 MW w Pierzchałach (woj. warmińsko-mazurskie)" - czytamy w komunikacie.

Finansowanie w ramach tej samej aukcji uzyskały też 54 projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 54 MW, realizowane na terenie farmy PV Wielbark w Borkach Wielbarskich (woj. warmińsko-mazurskie), wobec których Energa OZE ma plany akwizycyjne. Akwizycja realizowana będzie we współpracy ze spółką Agro Artim Elewatory Sp. z o.o. Zakładane jest sukcesywne nabywanie gotowych instalacji PV po ich wybudowaniu, a dokonanie ostatniego zakupu planuje się na 2023 rok. Akwizycja obejmie też zakup instalacji o łącznej mocy 8 MW, nie objętych wsparciem aukcyjnym (całość akwizycji obejmie więc aktywa o mocy ok. 62 MW), podano także.

Organizowana przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) aukcja OZE skierowana była do wytwórców energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych oraz elektrowniach wiatrowych na lądzie o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW. Aby zwyciężyć w tegorocznej aukcji, należało zgłosić cenę na poziomie nie przekraczającym 253,37 zł/MWh. Zwycięscy wytwórcy uzyskują w wyniku aukcji OZE prawo do sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej przez okres 15 lat po realnie stałej, zgłoszonej w ofercie aukcyjnej cenie.

"Obecnie Energa OZE posiada dwie działające farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej ok. 5,4 MW: PV Czernikowo koło Torunia (woj. kujawsko-morskie) oraz PV Delta pod Gdańskiem (woj. pomorskie). W 2020 roku wyprodukowały one łącznie ok. 5 GWh energii, podobnie jak rok wcześniej. Pod koniec ub.r. spółka wydała NTP dla inwestycji w PV Gryf o mocy zainstalowanej ok. 20 MW, powstającej w bezpośrednim sąsiedztwie działającej od lipca 2020 roku Farmy Wiatrowej Przykona. Szacuje się, że cały ten teren - 300 ha gruntów zrekultywowanych po odkrywce kopalni węgla brunatnego Adamów - posiada potencjał łącznie 160 MW mocy zainstalowanej w aktywach OZE" - czytamy dalej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)