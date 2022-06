Reklama

"Fakt, że moduły zainstalowane zostaną na aktualnie największej budowanej farmie fotowoltaicznej w Polsce to dla nas duża nobilitacja. Cieszymy się, że krajowe spółki energetyczne wspierają polskich producentów, wzmacniając konkurencyjność rodzimego przemysłu. Wytworzona zielona energia pozwoli znacznie ograniczyć emisję CO2, co przyczyni się do poprawy warunków środowiskowych. Dodatkowym aspektem wpisującym się w budowę 'zielonej gospodarki' jest fakt, że farma będzie zlokalizowana na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych" - powiedział prezes ML System Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

"Stawiamy na dywersyfikację sprzedaży - nie tylko umacniamy naszą pozycję w segmencie fotowoltaiki klasycznej dla energetyki zawodowej i MŚP, uniezależniając się od rynku prosumenta, a także rozwijamy nasz potencjał w segmencie szkła powłokowego oraz realizujemy kolejne kamienie milowe w ramach strategii 'nowej ery kwantowej'. Podpisana umowa rozbudowuje nasz obecny portfel zamówień do ponad 170 mln zł" - dodał.

Podpisany przez ML System kontrakt dotyczy budowy I etapu farmy fotowoltaicznej.

Jak informował Tauron, farma fotowoltaiczna powstanie dwuetapowo: w pierwszym do eksploatacji oddanych zostanie około 37 MW, drugi z kolei przewiduje budowę instalacji o mocy około 60 MW (łącznie blisko 100 MW). Docelowo w Mysłowicach zostaną zainstalowane moduły fotowoltaiczne o łącznej powierzchni 16 ha, co odpowiada aż 22 boiskom do piłki nożnej. Tauron szacuje, że w ciągu roku instalacja wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada rocznym potrzebom 16 tys. gospodarstw domowych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 o prawie 30 tys. ton. Pierwsza energia elektryczna ma popłynąć z farmy w 2023 r., podano także.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. W 2021 r. miała 189 mln zł skonsolidowanych przychodów.

