PKN Orlen konsekwentnie podkreśla, że spółka utrzymuje jedne z najniższych cen paliw w UE, a na obecny wzrost cen paliw w Europie ma wpływ wojna w Ukrainie. Zyski spółka zamierza przeznaczyć m.in. na inwestycje w obszarze transformacji energetycznej.

Posłowie Lewicy: Adrian Zandberg i Magdalena Biejat spotkali się we wtorek w Warszawie z przedstawicielami PKN Orlen. Zandberg relacjonował po spotkaniu, iż szefostwo spółki przyznało, że Orlen ma obecnie rekordowe zyski. "Państwo z kierownictwa spółki potwierdzili także, powiedzieli to wprost, że ceny benzyny na stacjach są obecnie oderwane od kosztów jej wytworzenia. Usłyszeliśmy, w największym skrócie mówiąc, że spółka, wyznaczając ceny, kieruje się nie kosztami wytworzenia, tylko tym, jaka jest w danym dniu, tygodniu, podyktowana także przez ruchy spekulacyjne, cena gotowego produktu na światowych rynkach" - powiedział poseł Lewicy.

To - jak dodał - oznacza, iż jest przestrzeń do tego, by Orlen obniżył ceny paliw na swych stacjach. "Oczywiście nie będziemy opowiadać bajek, że da się obniżyć z dnia na dzień o 5 złotych, ale z tych analiz, które przynieśliśmy ze sobą, ale też - naszym zdaniem - z tej rozmowy wynika, że jest przestrzeń do tego, żeby ceny benzyny o te złotówkę obniżyć" - zaznaczył Zandberg.

Przyznał, że przedstawiciele koncernu mieli inny pogląd w tej sprawie. "Usłyszeliśmy ze strony kierownictwa Orlenu, że chęci do tego, żeby to zrobić nie ma. Usłyszeliśmy - mam takie poczucie - deklaracje zadowolenia z tego, że sytuacja na rynku paliw pozwala teraz Orlenowi generować te rekordowe zyski" - dodał polityk Lewicy.

Według niego, spółka widzi inne cele, na które chciałaby przeznaczyć zysk, niż takie, które by pozwoliłyby "ulżyć" ludziom. "Mamy obawy, że ta bierność, z którą mamy dzisiaj do czynienia, zaowocuje tym, że miliony Polaków będą się zrzucały w kolejnych miesiącach na rekordowe wyniki spółki Orlen" - powiedział Zandberg.

Lider partii Razem zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego, by również spotkał się z kierownictwem PKN Orlen. "Premier Morawiecki ma w ręku klucze do tego, żeby wpłynąć na Orlen tak, by obniżyć orlenowskie marże, tak żeby cena benzyny na polskich stacjach przestała być oderwana od realnych kosztów jej wytworzenia, a zaczęła być dostosowana do portfeli Polek i Polaków. Myślę, że to byłby też dobry sposób na pokazanie, że premier Morawiecki jest jeszcze jednak w obozie władzy postacią nieco ważniejszą od prezesa (Orlenu) Obajtka" - podkreślił Zandberg.

Magdalena Biejat oceniła, że podczas spotkania padło bardzo mało słów, które wskazywałyby na jakąkolwiek wrażliwość społeczną władz Orlenu. "Kierownictwo Orlenu próbowało nas dzisiaj przekonać, że nie ma większego wpływu na to, jak kształtują się ceny paliw w Polsce, co brzmi dość radykalnie i kontrowersyjnie w przypadku spółki, która jest na tym rynku hegemonem i może kształtować to, z jakimi cenami musimy się mierzyć kiedy tankujemy na stacjach benzynowych" - powiedziała posłanka Lewicy.

Zwróciła uwagę, że wielu Polaków nie ma alternatywy - nie może przesiąść się do autobusu czy kolei. "Transport publiczny w Polsce nie funkcjonuje, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, więc jeśli ktokolwiek chce dojechać do lekarza, do szkoły, do pracy, to musi tankować na stacji benzynowej. I to odpowiedzialnością Orlenu, jako spółki skarbu państwa dominującej na rynku, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, jak i hurtową, musi coś z tym fantem zrobić" - zaznaczyła Biejat.

Według niej, ceny paliw na stacjach rosną znacznie szybciej niż w innych państwach Europy, a przedstawiciele Orlenu nie przedstawili we wtorek żadnych danych, które usprawiedliwiałyby ten fakt.

PKN Orlen w komunikacie po spotkaniu podkreślił, że "ceny paliw w Polsce należą do najniższych w Unii Europejskiej", pomimo "zbliżonego poziomu kosztów ponoszonych przez wszystkie europejskie rafinerie, w tym zakupu surowca, energii elektrycznej i gazu wykorzystywanych w produkcji, a także logistyki importowanych paliw".

Jak zaznaczono, na obecny wzrost cen paliw w całej Europie ma wpływ wojna w Ukrainie. "Jej efektem jest wzrost giełdowych notowań ropy naftowej (obecnie ok. 120 dolarów za baryłkę, przy kursie dolara na poziomie 4,4 zł - przyp. PKN Orlen), jak i gotowych produktów paliwowych, które, ze względu na ograniczenie ich importu z kierunku wschodniego, są zdecydowanie wyższe niż przed rozpoczęciem wojny. W przypadku benzyny to wzrost o ponad 71 proc., a w przypadku diesla o blisko 60 proc. Wzrost dotyczy wszystkich krajów w Europie importujących paliwa i wpływa na ceny hurtowe w Polsce, a za nimi także na ceny na stacjach" - czytamy w komunikacie spółki.

Według komunikatu, w Polsce w pierwszym kwartale tego roku ok. 40 proc. paliw pochodziło z importu. "W tym okresie, według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, zapotrzebowanie na polskim rynku na trzy główne paliwa, czyli benzynę, olej napędowy i LPG, wzrosło o 11 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału ub.r. Przy rosnących kosztach importu gotowych paliw, w związku z ograniczeniem dostaw z Rosji, istotnie wpływa to na kształtowanie się cen paliw w Polsce i Europie" - czytamy.

Zapewniono, że "PKN ORLEN konsekwentnie uniezależnia się od dostaw surowca z kierunku wschodniego, obniżając zużycie tańszej, rosyjskiej ropy Urals, na rzecz innych, droższych gatunków". Obecnie zaledwie ok. 30 proc. ropy przerabianej w całej Grupie ORLEN pochodzi z Rosji" - podano.

Zgodnie z komunikatem "produkcja i sprzedaż paliw w Polsce odpowiadała za zaledwie 18 proc. zysku operacyjnego Grupy ORLEN w pierwszym kwartale 2022 roku", w tym - jak dodano - "sprzedaż detaliczna tylko za 10 proc. zysku, w co wlicza się także sprzedaż produktów pozapaliwowych". "Dla porównania segment detaliczny Grupy ORLEN w Niemczech, gdzie koncern posiada niespełna 600 stacji, generuje już zbliżone zyski do sieci ponad 1800 stacji w Polsce" - zaznaczono.

"Dzięki konsekwentnej dywersyfikacji działalności ponad połowa zysków koncernu w pierwszym kwartale 2022 roku pochodziła z segmentów energetyki i petrochemii, niezwiązanych bezpośrednio z produkcją paliw, ani poziomem ich cen. Jednocześnie, dzięki rozwojowi działalności na rynkach zagranicznych, już ok. 50 proc. przychodów Grupy ORLEN pochodzi spoza Polski" - podkreślono w komunikacie.

"PKN ORLEN stoi przed wyzwaniem, jakim jest transformacja energetyczna" - czytamy. "Zmiana miksu energii i paliw napędzających polską gospodarkę wymaga w najbliższym dziesięcioleciu znaczących inwestycji. Dlatego Grupa ORLEN będzie inwestować zgodnie ze strategią prowadzącą do neutralności emisyjnej, dzięki której polska gospodarka uniezależni się od paliw kopalnych, dając Polakom bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię" - czytamy w stanowisku koncernu.

Jak podano, "w 2021 roku koncern przeznaczył na inwestycje rekordowe 9,9 mld zł, natomiast nakłady inwestycyjne na ten rok wyniosą aż 15,2 mld zł, najwięcej w historii firmy". "Realizowane są przedsięwzięcia, które pozwolą polskiej gospodarce uniezależniać się od importu paliw kopalnych. To głównie projekty związane z zieloną energetyką: morskie i lądowe farmy wiatrowe, ale też paliwa alternatywne i biomateriały, które są kluczowe dla zrównoważonej transformacji polskiego systemu energetycznego" - czytamy.

Wypracowane wyniki finansowe "przekładają się także na konsekwentny wzrost wpływów odprowadzanych przez PKN ORLEN do budżetu państwa" - podkreślono. "Tylko w 2021 roku koncern wpłacił do budżetu z tytułu różnych opłat i podatków prawie 35,5 mld zł. Łącznie od 2018 r. do 2021 r. było to ok. 143 mld zł" - zaznaczyła spółka. (PAP)

autor: Marta Rawicz