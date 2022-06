Kraków, Polska, 20 czerwca 2022: Jeden z czołowych polskich menadżerów branży energetycznej – Marcin Wasilewski – dołączył do zespołu EIT InnoEnergy, by kierować działaniami funduszu w regionie Europy Środkowej. Wasilewski, pracujący ostatnio na stanowisku Vice President ABB, formalnie obejmuje stanowisko CEO w EIT InnoEnergy Central Europe oraz członka Executive Board w centrali.

Marcin Wasilewski jest związany z branżą energetyczną od 15 lat. Od 2018 roku w ABB zarządzał sektorami energetyki i przemysłu ciężkiego w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Wcześniej w PKN ORLEN odpowiadał za stworzenie segmentu energetyki. Pełnił także funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Anwil oraz prezesa Baltic Power, spółki realizującej projekt off shore. Od 2018 roku jest członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Wasilewski jest absolwentem m.in Uniwersytetu Harvarda.

„Zielona transformacja przynosi ekscytujące wyzwania. Zmiany regulacyjne proponowane w Fit for 55 czy REPowerEU napędzają innowacje. EIT InnoEnergy jest w centrum tych innowacji. Jako czołowy europejski inwestor w innowacyjne projekty w obszarze zrównoważonej energii pomagamy tworzyć jednorożce, jak choćby szwedzki Northvolt. Widać także, że Europa Środkowo-Wschodnia ma w tym obszarze olbrzymi potencjał”. – mówi Wasilewski.

„Cieszę się, że Marcin dołącza do naszego zespołu. Jego doświadczenie w zarządzaniu projektami energetycznymi w firmach, które są liderami rynku pomoże nam w rozwoju biznesu na rynkach Europy Środkowej. Marcin zna doskonale branżę energetyczną i potrafi antycypować wpływ regulacji na obecny i przyszły biznes energetyczny w różnej skali. Spółki, które mamy w portfelu to już często dojrzałe biznesy, które wchodzą w fazę komercjalizacji poszukując klientów i inwestorów.” – mówi Diego Pavia, prezes zarządu EIT InnoEnergy.

Dotychczasowy szef firmy, Jakub Miler, który piastował to stanowisko przez ostatnie 6 lat, zdecydował się na przejście do jednego z kluczowych projektów bateryjnych w portfelu EIT InnoEnergy, spółki ElevenEs – budującej pierwszą w Europie gigafabrykę baterii LFP, która rocznie produkować będzie baterie do miliona samochodów elektrycznych i stacjonarnych magazynów energii.

W regionie Europy Środkowej, EIT InnoEnergy jest także udziałowcem m.in. takich firm jak estońska Skeleton Technologies, specjalizująca się w produkcji superkondensatorów dla transportu i przemysłu, czy polskiego startupu EcoBean, który planuje uruchomić biorafinerię do przerobu odpadów z kawy na zieloną energię i eko-produkty. W portfolio funduszu znajdziemy też producenta dachów solarnych, firmę Sunroof.

EIT InnoEnergy to europejska spółka inwestująca w innowacje w obszarze energii. Jest wspierana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (ciało Unii Europejskiej) oraz udziałowców, będących czołowymi graczami w energetyce i przemyśle na świecie, jak TOTAL, EDF, Volkswagen, Capgemini, Schneider Electric i wielu innych. W ciągu dziesięciu lat działalności EIT InnoEnergy zainwestował ponad 560 milionów euro w startupy i projekty innowacyjne z zakresu zielonej transformacji gospodarki. Fundusz szczególnie stawiał na takie branże jak magazynowanie energii, zielony wodór w przemyśle, czy nowe technologie solarne. Dotychczas wsparcie od EIT InnoEnergy otrzymało 480 innowacyjnych przedsięwzięć, których prognozowane przychody do 2030 roku przekroczą 72,8 miliardów euro.





Jest absolwentem Florida Atlantic University, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Harvarda. W 2006 uzyskał tytuł MBA na Univeristy of Bradford.





O EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy koncentruje się na wspieraniu transformacji energetycznej i jest wiodącą siłą napędową rozwoju zrównoważonej energetyki, dostarczając technologie i umiejętności konieczne do realizacji ambitnych założeń Unijnego Zielonego Ładu i europejskich celów w zakresie dekarbonizacji.

Uznawany na całym świecie za najbardziej aktywnego inwestora w sektorze energii i jednego z największych inwestorów w technologie klimatyczne i energię odnawialną w 2020 roku, EIT InnoEnergy wspiera innowacje w obszarach takich jak magazynowanie energii, transport i mobilność, odnawialne źródła energii, zrównoważone budownictwo i smart city i tworzy ekosystem ponad 500 zaufanych partnerów i 29 udziałowców. Fundusz zainwestował już w 300 podmiotów, które od 2030 r. mogą generować nawet 72,8 mld EUR przychodu i przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 1,1 Gt ekwiwalentu CO2 rocznie.

EIT InnoEnergy jest siłą napędową trzech strategicznych europejskich inicjatyw: European Battery Alliance (EBA), the European Green Hydrogen Acceleration Centre (EGHAC) i European Solar Initiative (ESI).

Założony w 2010 r. i wspierany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), fundusz EIT InnoEnergy posiada biura w całej Europie oraz w Bostonie w USA.

www.innoenergy.com