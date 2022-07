"Uwalniamy ok. 1 mln baryłek ropy naftowej dziennie z rezerwy strategicznej i zmobilizowaliśmy naszych globalnych partnerów, by wypuścili na rynek łącznie 240 mln baryłek. Nasze działania przynoszą efekt, a ceny spadają" - napisał Biden.

Prezydent zaznaczył, że średnia cena galonu benzyny w USA spadła w ciągu 35 dni o ponad pół dolara, odkąd w czerwcu przebiła granicę 5 dolarów. Stwierdził jednak, że spadki cen surowców nie są wystarczająco odczuwalne dla konsumentów.

"Kiedy Putin ponownie napadł Ukrainę, a ceny ropy naftowej poszły w górę, przemysł szybko podniósł ceny na stacjach. Ale teraz, kiedy (cena) nafty spadła, Amerykanie nie zobaczyli tych oszczędności" - podkreślił Biden.

Według stowarzyszenia AAA średnia cena galonu benzyny to obecnie 4,49 dol., podczas gdy miesiąc temu wynosiła 4,98. Cena ropy naftowej WTI spadła w tym czasie z 122 dol. za baryłkę do obecnego poziomu 102 dol., choć jeszcze w ubiegłym tygodniu wynosiła 95 dol. We wtorek prezydencki doradca Jared Bernstein ocenił, że spodziewa się, że cena galonu benzyny spadnie poniżej 4 dol. w ciągu nadchodzących tygodni.

