"Sytuacja jest taka, że nie zostawia specjalnie dużej swobody RPP do decyzji i myślę, że Polacy powinni się liczyć z jakimiś podwyżkami stóp - mam na myśli efekt najbliższego naszego posiedzenia decyzyjnego na początku września, może jeszcze w październiku. Wydaje się, że koniec cyklu podwyżek stóp procentowych jest już bliski" - powiedział Wnorowski w wywiadzie dla Radia Maryja.

Wskazał, że to, co będzie się działo ze stopami, to będzie konsekwencja tego sytuacji związanej z inflacją. "Wydaje się, że motywacja w postaci rosnącej inflacji do podnoszenia stóp będzie wyraźnie wygaszana" - powiedział.

Dodał, że uwidoczniło się również "dramatyczne załamanie zainteresowania kredytami hipotecznymi".

Wstępna szacunkowa publikacja danych o PKB w II kw. 2022 r. (+5,3% r/r) znalazła się poniżej konsensusu rynkowego (+6,3% r/r), a w ujęciu odsezonowanym kw/kw zanotowano głęboki spadek, co świadczy o szybszym wejściu polskiej gospodarki w stan wyraźnego spowolnienia. W warunkach spodziewanego hamowania inflacji w kolejnych miesiącach i przy pogarszającej się koniunkturze większość ekonomistów ocenia, że RPP może dokonać nieznacznej podwyżki stóp procentowych o 25-50 pb i zakończyć cykl zacieśniania na najbliższym posiedzeniu we wrześniu.

W czerwcu w rozmowie z ISBnews Wnorowski ocenił, że cykl podwyżek stóp procentowych mógłby zakończyć się na poziomie ok. 7%, jeśli nie zdarzy się nic nadzwyczajnego.

RPP rozpoczęła podwyżki stóp procentowych w październiku 2021 r. i dokonywała ich co miesiąc. Po lipcowej podwyżce o 50 pb główna stopa referencyjna wynosi 6,5%.