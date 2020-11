Sprzedaż w czasie tego festiwalu okazji co roku nawet się podwajała. Teraz – mimo zamknięcia galerii – wzrosty będą jeszcze wyższe. Handel przeniósł się do internetu - podaje we wtorek "Rzeczpospolita".

"Rz" zwraca uwagę, że Czarny Piątek w tym roku przerodził się w cały tydzień różnych promocji i okazji. Zamknięcie większości sklepów w centrach powoduje, że zakupy odbędą się głównie internetowo. "Z badania SW Research dla Allegro wynika, że połowa Polaków chce kupować przy Black Friday, 19,6 proc. – nie, a pozostali jeszcze nie podjęli decyzji. Najwięcej osób liczy na atrakcyjne ceny ubrań i akcesoriów – to 45,4 proc. badanych. W przypadku sprzętu AGD i RTV obniżek spodziewa się 42,7 proc., a kosmetyków niemal co piąty" - informuje gazeta. Z tego samego badania wynika, że oprócz rabatów czynnikami mogącymi zachęcić do zakupów są gwarancja darmowej dostawy, jej przyspieszenie czy rozbudowany serwis oraz gwarancja.(PAP)