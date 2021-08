Dane Polskiej Rady Centrów Handlowych wskazują na rosnące zainteresowanie zakupami stacjonarnymi.

"Wyniki odwiedzalności centrów handlowych według wskaźnika PRCH Daily Footfall Index w lipcu 2021 roku potwierdzają rosnące zainteresowanie zakupami stacjonarnymi od czasu ostatniego lockdownu, który zakończył się 4 maja. Systematycznie rośnie liczba odwiedzających" - przekazała w informacji prasowej PRCH.

Wskaźnik PRCH Daily Footfall Index został stworzony do monitorowania liczby odwiedzin klientów w centrach handlowych od początku pandemii. Jak tłumaczy PRCH, pokazuje on aktualną liczbę odwiedzających w poszczególnych dniach miesiąca.

Jak wyjaśnia PRCH, dane zbierane są z systemów kamer znajdujących się w centrach handlowych, liczących klientów z dokładnością do 98 proc., na stałej próbie centrów handlowych. "Porównywanie wyników z analogicznymi okresami w poprzednich latach pozwala na określenie obecnych trendów i przeanalizowanie bieżącej sytuacji. Badanie odnosi się także do poprzednich miesięcy roku" - wskazano.

Według PRCH, tygodniowa odwiedzalność oscyluje w granicach 82-87 proc. w porównaniu do wyników z 2019 roku.

Jak podała PRCH, porównując lipiec 2021 do lipca 2020 roku, "można zauważyć tendencję wzrostową".

"W pierwszym tygodniu centra handlowe odwiedziło o 8 proc. osób więcej niż rok temu w analogicznym okresie, a w pozostałe tygodnie miesiąca wyniki wahają się od 103 do 107 proc. Pokazuje to rosnące zainteresowanie klientów powrotem do stacjonarnych zakupów oraz rozrywki i gastronomii w centrach" - przekazała PRCH.

Z analizy PRCH wynika, że o 5 proc. wzrosła odwiedzalność w centrach handlowych w stosunku do czerwca 2021 roku, "co oznacza, że klienci stale wracają do stacjonarnych zakupów w centrach handlowych, pomimo trwającego sezonu urlopowego".

Najlepszym dniem dla handlowców - podobnie, jak w czerwcu - okazała się sobota 10 lipca - wtedy centra odwiedziło średnio prawie 17 tysięcy osób i był to o 12 proc. lepszy wynik niż w analogicznym dniu sprzed pandemii, w 2019 roku.

Jak podało PRCH, wzrosty odwiedzalności centrów odnotowano we wszystkich regionach Polski. Odwiedzalność w lipcu 2021 w stosunku do 2020 roku w centralnym regionie wzrosła o 12 proc., we Wschodnim – o 8 proc., a w Południowo-Zachodnim o niemal 7 proc.

PRCH przekazało, że odnotowano wzrost odwiedzin w bardzo dużych centrach o powierzchni powyżej 60 000 mkw GLA (gross leasable area, powierzchnia najmu brutto - PAP). W lipcu wynosił on 115 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Podobnie w obiektach bardzo małych (o powierzchni od 5-20 tys. m kw.) zanotowano wzrost odwiedzialności o 14 proc.

Dyrektor zarządzający PRCH Krzysztof Poznański przyznaje, że wciąż z niepokojem patrzy na zbyt wolno postępujący program szczepień i niebezpieczeństwo kolejnej fali pandemii.

"PRCH apeluje zarówno do społeczeństwa, jak i do władz o przyspieszenie procesu szczepień. Zwracamy uwagę na konieczność osiągnięcia zbiorowej odporności poprzez masowe szczepienia, ale równolegle prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka, gdyż klienci często zapominają o istniejącym wciąż zagrożeniu kolejnymi zachorowaniami i zamrożeniem gospodarki" - powiedział cytowany w informacji prasowej Poznański.

Polska Rada Centrów Handlowych jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług.