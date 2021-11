Jak pisze portal Statista, choć wydawałoby się, że najwięcej zyskają akcje spółek technologicznych, to najlepszy wzrost w ciągu ostatnich 20 lat na indeksie S&P 500 nie należy do Big Techu. Produkty tej firmy zapewne pomogły niektórym koderom przetrwać sporadyczne zarywanie nocy. Mowa o Monster Beverage Corporation – producencie jednych z najpopularniejszych napojów energetycznych w Stanach Zjednoczonych (i Polsce), którego cena akcji wzrosła o ponad 100 tys. procent w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Reklama

Firma z siedzibą w Corona w Kalifornii weszła na rodzący się wówczas rynek napojów energetycznych w 2002 roku i szybko zdobyła popularność. W 2012 roku były producent naturalnych soków i napojów gazowanych zmienił nazwę z Hansen Natural na Monster Beverage, po tym jak napoje energetyczne stały się największym źródłem przychodów firmy. Monster jest obecnie jednym z najpotężniejszych graczy na rynku napojów energetycznych wartym ponad 60 miliardów dolarów. Ustępuje jedynie pionierowi energetyków – Red Bull – pod względem globalnej sprzedaży.

Jak pokazuje poniższy wykres, Monster postawił na napoje energetyczne i to się opłaciło, przynajmniej dla długoterminowych akcjonariuszy. W ciągu ostatnich 20 lat kurs akcji firmy wzrósł o 111 929 procent, co sprawia, że 20-letnie zyski Apple i Amazon wypadają blado w tym porównaniu. W 2020 roku Monster odnotował 1,4 miliarda dolarów zysku ze sprzedaży o wartości 4,6 miliarda dolarów, co oznacza wzrost z zaledwie 3 milionów dolarów zysku ze sprzedaży o wartości 80 milionów dolarów w 2001 roku.

Monster, którego głównym udziałowcem jest Coca-Cola, podobno prowadzi rozmowy z innym producentem napojów – Constellation Brands – na temat potencjalnej fuzji. Constellation, która posiada i wprowadza na rynek zróżnicowane portfolio marek napojów alkoholowych, jest największym importerem piwa w Stanach Zjednoczonych, najbardziej znanym z marek Corona i Modelo. Doniesienia o rozmowach pomiędzy obiema firmami były zaskoczeniem dla większości akcjonariuszy, ponieważ strategiczne korzyści z połączenia producenta napojów energetycznych i specjalisty od napojów alkoholowych nie są tak oczywiste.