Reklama

Reklama

"Zagraniczna ekspansja sieci HalfPrice jest jednym z naszych strategicznych celów, który konsekwentnie realizujemy. Chcemy wzmacniać naszą obecność na kluczowych dla grupy rynkach Europy Środkowej. Analizy zachowań klientów i doświadczenia z krajów, gdzie koncept już działa, utwierdziły nas w przekonaniu, że model off-price będzie atrakcyjny również dla słoweńskich konsumentów. Dlatego planujemy jego debiut w perspektywie najbliższych miesięcy" - powiedział prezes Adam Holewa, cytowany w komunikacie.

"Słowenia jest rynkiem, w którym dostrzegamy potencjał do dalszego rozwoju i jesteśmy przekonani, że naszą wyjątkową ofertą przekonamy tamtejszych konsumentów do modelu off-price. HalfPrice to bowiem pierwszy tego typu koncept w tym kraju. Dodatkowo dostępny asortyment zawsze dostosowujemy do preferencji i oczekiwań klientów z danego rynku" - dodała wiceprezes Malwina Winter.

HalfPrice to koncept sklepów w kategorii off-price z asortymentem typu: odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, produkty spożywcze, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu.

Strategia Grupy CCC zakłada otwarcie do 2025 roku ok. 250 salonów HalfPrice. Po 9. miesiącach od uruchomienia sklepów HalfPrice, sieć posiada łącznie ok. 50 sklepów stacjonarnych w Europie. HalfPrice rozpoczął działalność w Polsce w maju 2021 r., a w grudniu ub.r. w Polsce wystartowała sprzedaż online.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)