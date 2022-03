"Instrumenty ekonomiczne stają się dla społeczności międzynarodowej kluczowym środkiem dla przeciwstawienia się rosyjskiej agresji na Ukrainę" - wytłumaczyła swoją decyzję Żabka.

Oprócz wycofania się ze sprzedaży produktów rosyjskich i białoruskich, sieć zaangażowała się w pomoc uchodźcom. "Przekazaliśmy już ponad 150 tys. ton żywności" - poinformowali w komunikacie.

Żabka przekazała środki na Polski Czerwony Krzyż. Oprócz tego, franczyzobiorcy z miast województw przygranicznych (m.in w Hrubieszowie czy Przemyślu) "rozdają w sklepach ciepłe napoje i przekąski". "W innych miastach franczyzobiorcy organizują zbiórki oraz dostarczają towar własnymi autami na granicę" - wskazało biuro prasowe.

Sieć wprowadzi ułatwienia dla Ukraińców przybywających do Polski. "Podjęliśmy działania w sprawie wprowadzenia ułatwień w zakresie pozwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy oraz ich zamieszkania w Polsce" - poinformowała Żabka. Te kroki zostaną przeprowadzone w ramach działań Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

W swoich planach Żabka uwzględniła nie tylko uchodźców, ale też obecnych pracowników. Firma podjęła decyzję "o finansowaniu wynajmu mieszkań dla rodzin naszych pracowników, współpracowników oraz franczyzobiorców, którzy ściągają rodziny do Polski". Oprócz tego mają zamiar "organizować transport dla rodzin pracowników z granicy do miejsc pobytu w Polsce". Żabka zadeklarowała ponadto "dofinansowanie kosztów wynajmu mieszkań dla uchodźców z Ukrainy".

Wśród innych działań wymieniono "uruchomienie punktów konsultacyjnych", które będą zajmować się wsparciem w zakresie szukania pomocy psychologicznej, prawnej, wsparcia logistycznego itp.

Żabka to sieć niewielkich sklepów spożywczych (typu convenience) działających w Polsce na zasadzie franczyzy, utworzona w 1998 roku. 7103 sklepów prowadzonych jest przez przeszło 5700 franczyzobiorców

24 lutego Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, a wcześniej uznała niepodległość dwóch separatystycznych "republik" znajdujących się na wschodzie Ukrainy. W związku z rosyjską napaścią wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne. Do Polski napływają setki tysięcy uchodźców. Straż Graniczna podała we wtorek 1 marca informację, że od czwartku granicę przekroczyło ok. 377 tys. uchodźców. (PAP)

autorka: Ewa Nehring