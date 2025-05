Według danych spółki technologicznej eLeader w 2024 roku na półkach było ponad 1 200 pozycji produktowych.

Za pomocą swojego narzędzia Shelf Recognition AI firma sprawdziła, jak wyglądała ekspozycja tej kategorii. Z badania wynika, że dominuje spaghetti i makarony jajeczne. Liderami są Lubella i Pol-Mak, ale niemal 40 proc. makaronów na półkach należy do marek własnych sieci sklepów.

Makarony wielu gatunków na półkach w sklepie: dominuje spaghetti

Według Polskiej Izby Makaronu rocznie produkuje się w Polsce ok. 130 tys. ton makaronów, a statystyczny Polak zjada go średnio ok. 5,5 kg w roku. To jeden z najpopularniejszych składników potraw, dlatego marki oferują ogromny wybór różnorodnych rodzajów tego produktu, od tych ze specjalnym składem, jak pełnoziarniste, po wszelkie gatunki, takie jak np. tagiatelle.

Z analiz eLeader wynika, że na półkach z makaronami w 14 największych polskich sieciach w 2024 roku było w sumie aż 1 231 pozycji produktowych i 128 brandów.

Dużą część ekspozycji stanowią marki własne sieci sklepów, pozostawiając pozostałym producentom średnio 61,3 proc. półek. Najwięcej miejsca w sklepach w 2024 roku zajmowała Lubella, a tuż za nią największe udziały półkowe miał Pol-Mak.

Najpopularniejsze gatunki wśród makaronów to spaghetti, penne i świderki. eLeader sprawdził także obecność innowacyjnych produktów w tej kategorii, które wyróżniają się na sklepowej ekspozycji, jak makaron z ciecierzycy, czerwonej soczewicy, zielonego groszku czy wersje diabetic i cardio.

– Makarony są podstawowym produktem w diecie dużej części Polaków, dlatego producenci sprawnie odpowiadają na potrzeby konsumentów. Przeprowadzona przez nas analiza ekspozycji pokazała, jak bardzo różnorodna jest obecnie półka z makaronami. Największą część oferty stanowią makarony tradycyjne, jednak w sprzedaży szeroko są także m.in. produkty jajeczne czy bez glutenu – mówi Iwona Puchacz-Wośko, analityk ekspozycji w eLeader.

Jak różnorodna w gatunki jest półka z makaronami?

Według danych zebranych przez eLeader, w 2024 roku na sklepowych półkach najwięcej, bo aż 121, było pozycji produktowych w gatunku makaronów spaghetti.

Gatunkami, w których mieliśmy duży wybór były także penne z 75 różnymi pozycjami produktowymi i makaron świderki z 76 różnymi produktami. Znaczący udział ze wszystkich podkategorii miały także makarony jajeczne.

Producenci ofertowali aż 308 różnych rodzajów makaronów jajecznych w tym 30 przepiórczych. W ostatnich latach na znaczeniu zyskuje również półka makaronów pełnoziarnistych, wskazywanych często jako zdrowsza alternatywa.

W minionym roku na ekspozycji było aż 49 różnych pozycji produktowych tego rodzaju. Producenci oferowali także 20 pozycji z oznaczeniem gluten free, dostosowując tym samym ofertę do osób unikających białek zbóż glutenowych.

– Producenci na rynku makaronów często mają bardzo złożoną ofertę, która pozwala im dotrzeć do osób o różnorodnych potrzebach. Ekspozycja półkowa składa się więc z wielu podkategorii powiązanych z konkretnymi gatunkami lub specjalnym składem. W związku z tym producenci często decydują się na zastosowanie w pracy narzędzi do automatyzacji, które ułatwiają przedstawicielom handlowym zarządzanie ekspozycją w różnych punktach sprzedaży, m.in. proponując im zamienniki produktów z oferty podczas rozmów z przedstawicielami sklepów czy upraszczając składanie zamówień i przechowywanie dokumentacji. Dzięki temu zarządzanie tak złożoną półką jest dużo prostsze – mówi Iwona Puchacz-Wośko, analityk ekspozycji w eLeader.

Makarony wielu gatunków: liderzy na półkach

eLeader wyróżnił także najbardziej widoczne brandy makaronów na sklepowych półkach. Najczęściej w sklepach w 2024 roku mogliśmy znaleźć makarony od Lubelli.

Na drugim miejscu pod kątem udziałów półkowych jest Pol-Mak. W top 5 marek pod kątem widoczności są także Barilla, Czaniecki i Goliard. Marka Barilla jest najbardziej widoczna spośród brandów zagranicznych. Wśród marek spoza Polski na drugim miejscu pod kątem widoczności jest Primo Gusto. Kolejne brandy z największymi udziałami w ekspozycji to Melissa, Podravka i House of Asia.

Natomiast najbardziej innowacyjną ofertę na rynku makaronów miała marka Novelle, należąca do Makaronów Polskich. W 2024 roku oferowała produkty na bazie ciecierzycy, zielonego groszku i czerwonej soczewicy. Produkowała także makarony dostosowane do potrzeb diabetyków, osób dbających o zdrowie serca czy szczupłą sylwetkę.