Niedziela handlowa 25 sierpnia 2024 r. Ostatni moment na wyposażenie dzieci do szkoły

Zbliża się koniec wakacji, a wraz z nim okres intensywnych przygotowań do nowego roku szkolnego. Najbliższe dni to zatem czas, kiedy warto pomyśleć o zakupie niezbędnych artykułów szkolnych, odzieży czy innych rzeczy, które będą potrzebne do szkoły. Dobrą informacją jest więc fakt, że 25 sierpnia 2024 r. przypada jedna z niewielu niedziel handlowych w tym roku.