Z danych raportu „Bariery i Trendy. Transformacja teychchnologiczna firm w Polsce z uwzględnieniem perspektywy człowieka/pracownika/konsumenta” przygotowanego przez Humanites Institute wynika, że 56 proc. ogółu Polaków dostrzega szanse, jakie daje ludzkości rozwój cyfrowych technologii. Jednak dopiero wprowadzenie koronawirusowych obostrzeń, zdaniem 93 proc. kierowników i 88 proc. pracowników firm biorących udział w badaniu, zmusiło wiele polskich przedsiębiorców do przyspieszenia cyfrowej transformacji. Niemal wszyscy menedżerowie uznali, że dzięki automatyzacji wiele procesów i dokumentów stało się bardziej dostępnych i łatwiejszych w obsłudze. W znaczący sposób przełożyło się to na rozwój wiedzy i umiejętności pracowników, a także na komfort i efektywność pracy.

Mimo relatywnie początkowo wysokich finansowych kosztów cyfryzacji, większość kierowników (82 proc. badanych) zwróciło uwagę, że w ogólnym rozrachunku pozwala ona na ich optymalizację w przyszłości. Jednak najważniejszą korzyścią wynikającą z przyspieszonej cyfryzacji jest możliwość szybkiego dostosowywania produktów i usług do oczekiwań klientów. A to przekłada się na lepszą rozpoznawalność marki na rynku i wyższy poziom sprzedaży.

Nowe trendy w cyfrowym świecie

O zmianach we współczesnej komunikacji i marketingu świadczy przede wszystkim wzrost wydatków na reklamę w internecie. Jak wynika z badania IAB AdEx, przeprowadzonego przez IAB Polska wspólnie z PwC, nakłady na te rodzaj promocji w Polsce wzrosły w zeszłym roku o 4,9 proc. rok do roku. Dla porównania z raportu na temat całego polskiego rynku reklamowego przygotowanego przez Publicis Groupe wynika, że skurczył się on o ponad 8 proc., a obroty spadły do poziomu sprzed 2018 roku.

"2020 rok zakończył się dla rynku reklamy cyfrowej kolejnym wzrostem wartości oraz złamaniem magicznej granicy - pierwszy raz w historii wydatki przekroczyły 5 mld zł. Dane rynkowe pokazują, że cały rynek reklamy skurczył się, a większość formatów zanotowała spadki. Ten trend przełamuje digital, który jest bezapelacyjnym zwycięzcą minionego roku. Większe nakłady reklamowe przyszły głównie z dwóch obszarów - SEM oraz wideo. Wysoka dynamika wzrostu w segmencie marketingu w wyszukiwarkach to efekt dużego przyśpieszenia transformacji cyfrowej oraz bardzo szybkiego rozwoju działań e-commerce" - powiedział prezes zarządu IAB Polska Włodzimierz Schmidt.

Firmy stawiają na rozwój kompetencji pracowników

Aż 55 proc. firm laureatów unijnego konkursu „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie” zorganizowanego w 2020 roku przez PARP planuje rozwinąć kompetencje cyfrowe swoich pracowników w ciągu nadchodzących 6 miesięcy. Wśród wymienionych umiejętności znalazły się między innymi działania nastawione na lepszą komunikację z klientem i szybsze dotarcie od niego, m.in. marketing i sprzedaż w social mediach.

Wychodząc naprzeciw najnowszym trendom i rosnącemu zapotrzebowaniu rynkowemu Dziennik Gazeta Prawna i Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej uruchamiają w roku akademickim 2021/22 nowy kierunek studiów podyplomowych: Cyfryzacja Mediów - marketing, komunikacja, zarządzanie.

