Opóźnienie zawieszenia TikToka

„90-dniowa zwłoka jest czymś, co najprawdopodobniej zostanie zrobione, ponieważ jest to zasadne. Jeśli zdecyduję się to uczynić, prawdopodobnie ogłoszę to w poniedziałek” — zapowiedział prezydent-elekt w wywiadzie dla NBC.

Biały Dom nazwał „sztuczką groźbę TikToka o zaprzestaniu w niedzielę działalności w Ameryce, jeśli administracja ustępującego prezydenta Joe Bidena nie wyda nowego oświadczenia, mającego uspokoić Google, Apple i inne firmy, na których platformach są aplikacje TikToka np. Google Play Store i Apple App Store.

Sztuczka TikToka?

„Widzieliśmy najnowsze oświadczenie TikToka. To +sztuczka+ i nie widzimy powodu, dla którego TikTok lub inne firmy miałyby podejmować działania w ciągu kilku najbliższych dni przed objęciem w poniedziałek władzy przez administrację Trumpa” — zaznaczyła w sobotę sekretarz prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre.

„Wyjaśniliśmy nasze stanowisko jasno i wprost: działania mające na celu wdrożenie tego prawa przypadną następnej administracji. Dlatego TikTok i inne firmy właśnie jej powinny zgłosić wszelkie wątpliwości” – dodała Jean-Pierre.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)