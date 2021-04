„Dane Indeksu odzwierciedlają dramatyczne pogorszenie się dostępu ludzi do informacji i wzrost przeszkody w przekazywaniu wiadomości. Pandemia koronawirusa była wykorzystywana jako podstawa do blokowania dziennikarzom dostępu do źródeł informacji i reportaży w tej dziedzinie. Dane pokazują, że dziennikarzom coraz trudniej jest badać i zgłaszać wrażliwe historie, zwłaszcza w Azji, Środkowym Wschodzie i Europie ” - podaje raport.

Jak pokazuje infografika statista.com, Erytrea znajduje się na samym dole indeksu, na szarym końcu plasują się też Korea Północna i Turkmenistan. Europa Północna ma najwyższy na świecie poziom wolności mediów. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajęła Norwegia, na podium znalazły się też Finlandia i Szwecja. Pierwszą piątkę uzupełniają Dania i Kostaryka, a na szóstym miejscu jest Holandia. Polska klasyfikowana jest w jednej grupie z Ukrainą, gdzie media mają zauważalne problemy.

Reporterzy bez Granic sporządzają indeks corocznie od 2002 r., a poziomy wolności prasy są obliczane na podstawie szeregu wskaźników, takich jak niezależność mediów, przejrzystość i ogólnie środowisko medialne.