UKE zaznaczył w informacji, że w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane 1 marca br. Rozporządzenie Rady (UE) 2022/350, zmieniające dotychczasowe przepisy, a związane bezpośrednio z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. W myśl nowego rozporządzenia zostało zakazane nadawanie (a także inne czynności ułatwiające nadawanie) programów Russia Today i Sputnik.

Urząd podkreślił, że zakaz obejmuje dystrybucję treści przy pomocy dowolnych środków, jak telewizja kablowa, satelitarna, telewizja internetowa, internetowe platformy lub aplikacje służące do udostępniania plików wideo, niezależnie od tego, czy są one nowe czy preinstalowane.

Zakazem zostały objęte: RT – Russia Today English, RT – Russia Today UK, RT – Russia Today Germany, RT – Russia Today France, RT – Russia Today Spanish oraz Sputnik.

UKE zwrócił uwagę, że zakaz nadawania lub dystrybucji jakichkolwiek treści przez RT i Sputnik w UE zobowiązuje dostawców usług dostępu do internetu do blokowania dostępu do informacji rozpowszechnianych przez te podmioty.

Prezes UKE wyjaśnił, że realizacja tego obowiązku mieści się w zakresie wyjątków określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 (1), zwanego dalej Rozporządzeniem 2015/2120, w zakresie dostępu do otwartego internetu, stanowiącego, że stosowanie ponadstandardowych środków zarządzania ruchem jest możliwe, aby m.in. zapewnić zgodność z aktami prawodawczymi Unii.

Jak tłumaczył decyzję o zablokowaniu RT i Sputnika szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, "systematyczne manipulowanie informacjami i dezinformacja ze strony Kremla jest wykorzystywana jako narzędzie operacyjne w ataku na Ukrainę. Stanowi także istotne i bezpośrednie zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego Unii". Sankcje będą obowiązywać, dopóki Rosja nie zakończy agresji na Ukrainę oraz nie zaprzestanie działań dezinformacyjnych i manipulacyjnych wobec UE i jej państw członkowskich.

We wtorek na wniosek Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej, na terytorium Rosji zablokowano "Wot Tak", redagowany po rosyjsku portal Biełsat TV skierowany do odbiorców na przestrzeni postsowieckiej. Biełsat TV jest wchodzącym w skład Telewizji Polskiej S.A. i współfinansowanym przez MSZ kanałem telewizyjnym, nadającym w językach białoruskim oraz rosyjskim na obszar postsowiecki.

Na początku marca w Rosji weszło w życie nowe prawo, według którego rozpowszechnianie "fałszywych" informacji o siłach zbrojnych jest przestępstwem zagrożonym karą do trzech lat więzienia, ale w przypadku, gdy upublicznianie tych informacji będzie miało "poważne konsekwencje" - kara może wynieść nawet 15 lat. W wyniku tej regulacji część zagranicznych mediów zdecydowała o wstrzymaniu nadawania w Rosji.

W Rosji blokowane są też niektóre media społecznościowe. Rosyjski państwowy regulator mediów i internetu, urząd Roskomnadzor zablokował m.in. działanie serwisu społecznościowego Twitter oraz Facebook.

24 lutego Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, a wcześniej uznała niepodległość dwóch separatystycznych "republik" na wschodzie Ukrainy. W związku z rosyjską napaścią wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś