Po tym, jak w poniedziałek w zgłoszeniu regulacyjnym ujawniono informację o zakupie Elona Muska, akcje Twittera wzrosły o 27 proc., co stanowi największy wzrost wartości akcji Twittera od czasu giełdowego debiutu w 2013 roku.

W poniedziałek na zamknięciu notowań za akcje Twittera płacono 50,52 dol.

Udziały Elona Muska w Twitterze są warte ok. 2,89 mld dol., według wycen z piątkowego zamknięcia notowań giełdowych.

Musk pyta o wolność słowa na Twitterze

W ubiegłym miesiącu Elon Musk zapytał ponad 80 mln osób, które obserwują go na Twitterze, czy platforma ta przestrzega zasad wolności słowa. Po tym, jak ponad 70 proc. biorących udział w ankiecie osób odpowiedziało, że nie, Musk zapytał o potrzebę stworzenia nowej platformy i dodał, że poważnie myśli o założeniu własnej.

Założyciel SpaceX w kolejnym tweecie zaznaczył, że wyniki tej ankiety będą miał ważne konsekwencje.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze komentarze Muska o chęci założenia własnej platformy mediów społecznościowych, powiedziałbym, że możliwe jest, iż wkrótce zwiększy on swoje udziały w Twitterze lub przejmie pakiet kontrolny w firmie – komentuje Tom Forte, analityk z DA Davidson & Co.

We wtorek Elon Musk zamieścił na Twitterze kolejną ankietę, w której zapytał użytkowników serwisu, czy chcą mieć do dyspozycji przycisk „edytuj wpis”.

Założyciel Tesli to jedna z barwniejszych postaci na Twitterze, która często poprzez swoją aktywność na platformie wpadała w tarapaty. Musk próbuje obecnie wycofać się z umowy z 2018 roku, na mocy której amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wprowadziła kontrole tweetów Elona Muska dotyczących Tesli.

Niechęć Muska do dyrektorów Twittera?

Parag Agrawal, obecny dyrektor wykonawczy Twittera, pełni swoją funkcję od grudnia 2021 roku. Miesiąc wcześniej poprzedni CEO – Jack Dorsey – niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska. Agrawal zobowiązał się m.in. do zwiększenia odpowiedzialności platformy i szybszego podejmowania decyzji. Firma postawiła sobie ambitny cel podniesienia rocznych przychodów do poziomu 7,5 mld dol. oraz docierania do 315 mln użytkowników dziennie do końca 2023 roku.

Gdy w grudniu 2021 roku Twitter ogłosił zmiany w kierownictwie platformy, Elon Musk zamieścił na swoim profilu tajemniczego mema, który przedstawiał Paraga Agrawala jako Józefa Stalina, a Jacka Dorseya jako szefa tajnej sowieckiej policji Nikołaja Jeżowa, który jest wpychany do wody.

Wygląda na to, że Elon bardzo uważnie obserwuje platformę Twitter – komentuje Dan Ives, analityk z Wedbush. Jak dodaje, może to prowadzić do „bardziej agresywnej roli właścicielskiej”.