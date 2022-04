„Będę na Truth Social w ciągu tygodnia. Zgodnie z harmonogramem. Zapisało się do nas wiele osób. Lubię Elona Muska. Bardzo go lubię. To doskonała osoba. Dużo zrobiliśmy dla Twittera, kiedy byłem w Białym Domu. Byłem rozczarowany sposobem, w jaki zostałem potraktowany przez Twittera. Nie wrócę na Twittera,” – powiedział Trump w rozmowie z Joe Kernenem z CNBC.

Twitter na stałe zawiesił konto Trumpa w styczniu 2021 roku po ataku jego zwolenników na Kapitol. Platforma społecznościowa poinformowała, że ​​podjęła decyzję po zamieszkach 6 stycznia „ze względu na ryzyko dalszego podżegania do przemocy”. Konto Trump miało ponad 80 milionów obserwujących.

Pytania o to, czy Trumpowi będzie mógł wrócić na Twittera, pojawiły się po tym, jak Musk ogłosił, że jest zainteresowany przejęciem firmy między innymi po to, by stworzyć na niej platformę wolności słowa.

„To po prostu bardzo ważne, aby ludzie mogli zarówno możliwość, jak i przekonanie, że są w stanie swobodnie mówić w granicach prawa” – powiedział Musk podczas niedawnego wywiadu dla TED. Musk dodał, że nie jest fanem stałych zakazów, preferującym czasowe zawieszanie kont. Dyrektor generalny Tesli i SpaceX często używał Twittera do robienia żartów i promowania swoich interesów biznesowych: firm i kryptowalut, których notowania śledzi na bieżąco.

Portal Truth Social był reklamowany jako alternatywa dla platform Big Tech, które zdaniem jego twórców ograniczały wolność słowa. Jednak Trump tylko raz opublikował wiadomość na należącej do grupy Trump Media & Technology Group platformie społecznościowej. Akcje portalu byłego prezydenta po tym, jak Twitter ogłosił, że zaakceptował ofertę Muska spadły na giełdzie w poniedziałek o prawie 13 proc.