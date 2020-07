"Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2020 dotyczącego ogłoszenia z początkiem kwietnia 2020 roku siły wyższej w JSW informuje, iż w dniu 9 lipca 2020 roku podjął uchwałę o odwołaniu stanu siły wyższej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Wobec podjętych przez spółkę działań mających na celu ograniczenie skutków przeszkody w wykonywaniu zobowiązań umownych udało się zasadniczo zminimalizować negatywne skutki biznesowe dla JSW związane z pandemią koronawirusa SARS CoV-2. Spółka w opisywanym okresie podjęła w szczególności szereg działań prewencyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz wdrożyła plan awaryjny zmierzający do zapewnienia ciągłości operacyjnej i realizacji umów zawartych przez spółkę" - czytamy w komunikacie.



Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.



(ISBnews)