"Polska Agencja Inwestycji i Handlu towarzyszyła Tuopu od momentu ich decyzji o ulokowaniu inwestycji w Wielkopolsce. W ramach doradztwa pomogliśmy firmie nie tylko poznać narzędzia wsparcia, ale wskazaliśmy te najbardziej optymalne, dopasowane do całego projektu. Ponadto, firma mogła na nas liczyć w kontaktach z deweloperami oraz koordynacji relacji z administracją publiczną. Zakład w Poznaniu to pierwsza fabryka firmy w Europie. Co ciekawe, wśród inwestorów chińskich obserwujemy duże zainteresowanie poddostawców części samochodowych, ale i producentów baterii i ich podzespołów do pojazdów EV. Mam nadzieję, że decyzja Tuopu będzie bodźcem dla kolejnych inwestorów, którzy rozważają realizację swoich projektów w Polsce. Z każdym miesiącem tych argumentów za Polską nam zresztą przybywa" - powiedział zastępca dyrektora Centrum Inwestycji w PAIH Marcin Fabianowicz, cytowany w komunikacie.

Zakład o powierzchni ponad 30 tys. m2 powstanie na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podała Agencja.

"O ulokowaniu nowej inwestycji Tuopu w Poznaniu w dużej mierze zdecydowało strategiczne położenie Polski na mapie Europy. Na decyzję przełożyła się też świetnie rozwinięta baza poddostawców i tamtejsza infrastruktura oraz bardzo dobre zaplecze i otoczenie przemysłowe. Doceniamy wsparcie władz samorządowych i publicznych w całym procesie, zwłaszcza ze strony Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Wsparcie PAIH i Miasta Poznań bardzo nam pomogło, m.in. jeśli chodzi o budowanie bazy lokalnych poddostawców, ale też oferowane warunki związane z lokowaniem inwestycji w tym właśnie regionie" - powiedział dyrektor generalny Tuopu Poland Bob Zheng.

W fabryce ma działać wysoce zrobotyzowana linia spawalnicza. Chiński inwestor szuka m.in. wykwalifikowanych specjalistów, inżynierów, ale też sprawnego zespołu wspierającego procesy operacyjne, podano także.

"Tylko w pierwszym kwartale 2021 r. wydano blisko sto decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości blisko 4 mld zł, co świadczy o sile i potencjale polskiej gospodarki" - podsumował wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Ningbo Tuopu Group jest notowana na giełdzie w Szanghaju. To lider technologii w zakresie produkcji komponentów do aut, działający w branży od ponad 30 lat. Inwestor współpracuje ze światowymi liderami ze świata motoryzacji, m.in. Audi, BMW, Fiat-Chrysler, GM, Geely, Ford, Mercedes-Benz, Porsche czy Volkswagen. Siedziba firmy mieści się w Ningbo w Chinach - tam znajduje się też jedno z centrów badawczo-rozwojowych, które wspiera projekty firmy na całym świecie. Oprócz tego, fabryki, biura i centra B+R Tuopu działają w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Malezji, a w Europie - w Szwecji, Niemczech i Francji. Zakład w Polsce będzie produkował ramy pomocnicze dla samochodów elektrycznych. Co szczególnie istotne, inwestor wciąż aktywnie poszukuje lokalnych poddostawców, podał PAIH.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) wchodzi w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), jest pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju.