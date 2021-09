Reklama

"Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 23.09.2022 r. Oprocentowanie pożyczki w skali roku będzie równe sumie [WIBOR1Y + 0,45% marży], a więc na dzień publikacji niniejszego raportu wyniesie 0,85% w skali roku" - czytamy w komunikacie.

Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczki jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad spółką, podano także.

"Całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 24.09.2021 r., w tym z uwzględnieniem umowy pożyczki, o której mowa w niniejszym raporcie, wyniesie 400 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek)" - czytamy dalej.

Goodyear S.A. jest podmiotem pośrednio dominującym Dębicy i poprzez spółkę Goodyear Holdings S.àr.l posiada pośrednio 87,251% jej akcji.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company. Jej przychody wyniosły 1,82 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)