Indeks Menadżerów Zakupów PMI polskiego sektora przemysłowego spadł do 45,1 pkt w czerwcu 2023 r. z 47 pkt zanotowanych przed miesiącem, poinformował S&P Global.

Tym samym wskaźnik zarejestrował pogorszenie kondycji polskiego sektora wytwórczego czternasty miesiąc z rzędu oraz najgorszy odczyt indeksu od listopada zeszłego roku.

Ceny wciąż spadają

Wskaźnik zarejestrował rekordowe obniżki cen wyrobów gotowych wraz z dalszym spadkiem kosztów produkcji, ceny wyrobów gotowych spadły w czerwcu w rekordowym tempie, podkreślono.

Konsensus rynkowy wynosił 46,7 pkt.

Kryzys popyty za granicą

"Czerwcowe dane zasygnalizowały słaby popyt na polskie wyroby przemysłowe - nowe zamówienia spadły szesnasty miesiąc z rzędu, ponadto w najszybszym tempie od grudnia zeszłego roku. Kontrakty zagraniczne też gwałtownie spadły, przede wszystkim z rynków niemieckich" - czytamy w komunikacie.

"W czerwcu spadek koniunktury w polskim sektorze wytwórczym pogłębił się z powodu słabej kondycji rynków europejskich, zwłaszcza w Niemczech. Tempa spadku produkcji, nowych zamówień oraz zakupów przyspieszyły, a poziom zatrudnienia ponownie się obniżył. Producenci dostosowali moce przerobowe do słabych prognoz dla popytu. Zatrudnienie znów spadło, zakupy materiałów zmalały, a zapasy zarówno środków produkcji jak i wyrobów gotowych uszczuplały. Słabszy popyt na surowce doprowadził do drugiego z rzędu skrócenia średniego czasu dostaw (wydajność dostawców uległa poprawie dwa miesiące z rzędu ostatnio w pierwszym kwartale 2016). Mniejszy popyt oraz lepsza kondycja łańcuchów dostaw wywołały dalsze obniżki cen. Czerwcowe wyniki badań zasygnalizowały nowy rekordowy spadek cen wyrobów gotowych oraz drugi najszybszy spadek kosztów produkcji w 25-letniej historii badań. To dobrze wróży trajektorii inflacji w drugiej połowie roku, która może pobudzić ożywienie popytu" - powiedział ekonomista S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin, cytowany w komunikacie.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.

(ISBnews)