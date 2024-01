Według współwłaściciela IGO Ltd. produkcja w Greenbushes w Australii Zachodniej prawdopodobnie zostanie zmniejszona wraz ze spadkiem sprzedaży i wzrostem zapasów. Wytyczne dotyczące produkcji koncentratu spodumenu – materiału zawierającego lit, który należy do minerałów ziem rzadkich– obniżono w tym roku finansowym do zakresu od 1,3 do 1,4 miliona ton, co oznacza spadek o 100 tys. ton.

Spadek zapotrzebowania na materiały do akumulatorów mimo utrzymującego się optymizmu co do perspektyw dotyczących pojazdów elektrycznych wywrócił do góry nogami projekty wydobywcze na całym świecie w miarę pojawiania się nadwyżek produkcji.

Kopalnie tną produkcję i ograniczają koszty

W obliczu gwałtownych spadków cen firmy wydobywcze narzucają cięcia w produkcji i starają się ograniczyć koszty. W Australii spółka Pilbara Minerals stwierdziła niedawno, że jest mało prawdopodobne, aby wypłaciła dywidendę. Core Lithium zmniejszyła zatrudnienie, a niektóre kopalnie niklu wstrzymają wydobycie.

IGO stwierdziło w oświadczeniu, że sprzedaż będzie o około 20 proc. niższa niż produkcja w drugiej połowie roku w związku ze zwiększaniem się zapasów surowca. Partnerzy kopalni, do których zalicza się Albemarle oraz spółka joint venture Tianqi Lithium, zgodzili się na miesięczny (zamiast kwartalnego) mechanizm ustalania cen za sprzedany towar.

Mroczne perspektywy na przyszłość

Ceny spodumenu odnotowały dalsze straty po spadku o 80 proc. w zeszłym roku. Zdaniem Jarden’s Bishop, jeśli obecne warunki cenowe się utrzymają, to inne zakłady z pewnością będą musiały rozważyć ograniczenie produkcji.