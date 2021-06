Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Chalimoniuk poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej o zmianach organizacyjnych dotyczących sierpniowego czempionatu koni arabskich w Janowie Podlaskim. W dniach 13-15 sierpnia br. w Janowie Podlaskim odbędzie się Narodowy Pokaz Koni Arabskich. 52. Aukcja Koni Arabskich "Pride of Poland" zaplanowana jest na 15 sierpnia, a dzień później odbędzie się aukcja letnia "Summer Sale".

"Zmieniliśmy zasadę finansowania czempionatu narodowego i mam nadzieję, że na lata rozwiąże to problem przyszłych organizatorów. Czempionat przestaje być imprezą komercyjną. Będzie to impreza czysto nastawiona na święto hodowców, właścicieli koni" - przekazał Chalimoniuk.

Wyjaśnił, że zmiany organizacyjne polegają na tym, że wszyscy hodowcy i wszyscy uczestnicy w pokazie narodowym będą uczestniczyli w nim bezpłatnie. "Dotyczy to i występu koni, i uczestnictwa ludzi. Odchodzimy od płatności za zapis konia, boks, za zaproszenia VIP-owskie. Wszystkie te usługi są dla naszych hodowców w 2021 roku bezpłatne" - poinformował.

Chalimoniuk dodał, że wiąże się to z ograniczeniami dostępu do zaproszeń dla osób, którzy nie są hodowcami. O jego uzyskaniu będzie decydować kolejność zgłoszenia.

"Po rozdysponowaniu wszystkich zaproszeń dla hodowców i właścicieli będziemy w miarę możliwości udostępniać też bezpłatnie zaproszenia dla tych, którzy się zarejestrują droga mailową. Bedzie decydować kolejność zgłoszeń" - podkreślił.

Chalimoniuk zaznaczył, że organizatorzy nie pobierają jakichkolwiek opłat za zgłoszenia i przydzielenie zaproszenia na pokaz od właścicieli, hodowców koni, gości organizatora ani uczestników. "Zaproszeń nie da się kupić, więc nie da się też ich sprzedać. Nie dajcie się państwo oszukać potencjalnym oszustom" - przestrzegał prezes.

Szef Polskiego Klubu Wyścigów Konnych dodał, że aukcja z kolei pozostaje imprezą komercyjną. "Zgłaszanie koni, udział koni w aukcji nie jest bezpłatny, to są te same opłaty co rok temu" - wyjaśnił.

Koszt wpisowego dla koni przyjętych na aukcję wynosi 3,5 tys. zł plus VAT od jednego zakwalifikowanego konia. Brak wpisowego do 2 lipca będzie skutkować wykreśleniem konia z listy aukcyjnej. Na aukcje "Pride of Poland" zostaną zakwalifikowane konie, które w swoich dotychczasowych udziałach w pokazach zakwalifikowały się minimum do pierwszej piątki w danej klasie.

"Wszyscy ci, którzy są na czempionacie a chcą zostać na aukcji proszę pamiętać, że to wymaga oddzielnej rejestracji i nabycie zaproszenia na samą aukcję" - wyjaśnił Chalimoniuk.

Prezes dodał, że liczba koni do pokazu narodowego została ograniczona do 150 koni.

Narodowemu Pokazowi Koni Arabskich będzie towarzyszyć również nagroda "Best in Show Pure Polish". Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich Krzysztof Poszepczyński wyjaśnił, że nowa nagroda ma wzmocnić w kraju markę polskich koni arabskich, które są znane na całym świecie.

Wyjaśnił, że chodzi o to, by brać np. pod uwagę tylko konie, których rodzice od urodzenia są wpisani do PASB (Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi) oraz trzech dziadków z drugiego pokolenia wstecz. Dodał, że będzie to wyróżnienie honorowe nawiązujące do historii hodowli koni w Polsce.

Chalimoniuk podsumował na konferencji zakończony w niedzielę czempionat koni arabskich w Białce. Przypomniał, że wystąpiło w nim 107 koni. "Czempionat ten został zdominowany przez konie z Michałowa (stadniny z Michałowa - PAP). Na cztery czempionaty, wszystkie cztery zdobyły konie michałowskie, trzy drugie miejsca, dwa trzecie miejsca, best in show. Trochę to wyglądało jak czempionat koni michałowskich. Zobaczymy jak w Janowie się sprawdzą wśród najlepszych" - powiedział.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych poinformował ponadto o tegorocznych premiach wyścigowych. Zgodnie z przyjętym planem wieloletnim zostają utrzymane wszystkie premie właścicielskie z 2020 roku. Nowością ma być - przygotowywana obecnie - premia debiutancka.