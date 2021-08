Chodzi o to, żeby był gotowy na następny sezon - stwierdził. Jak mówił, wszystkie klęski żywiołowe jak susze, gradobicia, ulewy czy podtopienia, ale także choroby jak ASF czy ptasia grypa "muszą być ubezpieczone w odpowiedni sposób ze wsparciem państwa". "Możemy obiecać, że ten system zbudujemy w najbliższych miesiącach, aby był gotowy na następny sezon" - oświadczył.

Reklama

Morawiecki zachęcał jednocześnie polskich konsumentów do kupowania polskiej żywności. "Bądźmy gospodarczymi patriotami polskimi. To jest mechanizm naczyń połączonych, jak będziemy wybierać polskie produkty, to polski rolnik będzie miał lepiej" - stwierdził.(PAP)