Przed nami kolejna edycja Cybersec Expo&Forum. Co sprawia, że tegoroczne wydarzenie jest wyjątkowe na tle poprzednich lat?

Przede wszystkim to edycja jubileuszowa – spotykamy się już po raz dwudziesty, a marka CYBERSEC istnieje na rynku od dekady. To pokazuje, że jesteśmy rozpoznawalni i cenieni w środowisku cyberbezpieczeństwa. W tym roku szczególnie mocno stawiamy na kwestie biznesowe, budowanie relacji, wspieranie innowacyjności oraz współpracę między administracją publiczną a sektorem prywatnym. Na agendzie znajdą się tematy związane z cyfrową suwerennością, skracaniem łańcuchów dostaw i strategiczną autonomią w ramach Unii Europejskiej. Chcemy, by uczestnicy mogli nie tylko zdobyć wiedzę, ale także realnie wpłynąć na rozwój branży.

Jakie nowości przygotowaliście dla uczestników tej edycji?

Zawsze staramy się wprowadzać coś nowego. W tym roku oferujemy szeroki wybór praktycznych warsztatów, m.in. dotyczących implementacji unijnych regulacji, takich jak NIS 2, ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa czy nadchodzące rozporządzenie Cyber Resilience Act. Warsztaty prowadzone są zarówno przez naszych partnerów, jak i ekspertów branżowych, a ich tematyka obejmuje zarówno aspekty prawne, jak i techniczne. Dzięki temu wydarzenie jest atrakcyjne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych specjalistów IT oraz osób poszukujących kontaktów biznesowych.

Patronat Polskiej Prezydencji

Kogo będzie można spotkać wśród prelegentów i uczestników?

CYBERSEC to wydarzenie międzynarodowe. Gościmy przedstawicieli sektora prywatnego – od dużych firm europejskich i globalnych, przez polskie przedsiębiorstwa, po startupy. Nie zabraknie reprezentantów administracji publicznej, wojska oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Wśród prelegentów pojawią się zarówno eksperci z Komisji Europejskiej, jak i praktycy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości czy ambasadorowie CISO. Uczestnikami są dyrektorzy bezpieczeństwa, administratorzy sieci, specjaliści IT i osoby odpowiedzialne za rozwój technologii w firmach i instytucjach.

Wydarzenie ma charakter międzynarodowy?

Zdecydowanie tak. Marka CYBERSEC jest rozpoznawalna poza granicami Polski, dlatego co roku przyciągamy gości z całej Europy i spoza niej. To nie tylko okazja do wymiany doświadczeń na poziomie krajowym, ale także możliwość nawiązania relacji z partnerami z innych rynków. W tym roku, pod patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie UE, szczególnie mocno akcentujemy rolę Polski i regionu w budowaniu europejskiej suwerenności technologicznej.

CYBERSEC to nie tylko wykłady i panele. Jakie możliwości networkingu oferujecie uczestnikom?

Networking to esencja naszego wydarzenia. Poza oficjalnymi spotkaniami przy stoiskach partnerów czy w strefie EXPO, organizujemy wydarzenia towarzyszące, takie jak Cybersecurity Business Mixer. Uczestnicy mają do dyspozycji dedykowane narzędzie matchmakingowe, które pozwala na wcześniejsze umawianie spotkań i optymalizację czasu spędzonego na konferencji. Stawiamy na wymianę wiedzy, ale przede wszystkim na budowanie trwałych relacji biznesowych – zarówno w formule oficjalnej, jak i mniej formalnej, podczas spotkań kuluarowych.

Jak wygląda program tegorocznej konferencji pod względem liczby paneli, prelegentów i skali wydarzenia?

W tym roku zaprosiliśmy blisko 100 prelegentów, a w przestrzeni EXPO swoje rozwiązania zaprezentuje ponad 100 partnerów i wystawców. Paneli dyskusyjnych będzie około ośmiu, natomiast stawiamy na dynamiczną formułę: krótkie, 20-minutowe prezentacje, mocne wystąpienia i tzw. fireside chaty. Chcemy, by wydarzenie było nowoczesne i angażujące, a uczestnicy mogli maksymalnie wykorzystać czas na zdobycie wiedzy i kontaktów.

Jakie sukcesy może pan wymienić, patrząc na poprzednie edycje CYBERSEC?

Największym sukcesem jest zbudowanie rozpoznawalnej, międzynarodowej platformy wymiany wiedzy i networkingu w obszarze cyberbezpieczeństwa. Nasi partnerzy i wystawcy doceniają możliwość spotkania na miejscu osób z różnych sektorów – od technicznych specjalistów, przez osoby odpowiedzialne za zgodność i regulacje, po menedżerów i decydentów. Wielokrotnie otrzymywaliśmy sygnały, że dzięki CYBERSEC udało się nawiązać kluczowe partnerstwa biznesowe, które zaowocowały wspólnymi projektami. To wydarzenie unikalne w skali Europy Środkowo-Wschodniej, a Polska dzięki niemu stała się ważnym punktem na mapie cyberbezpieczeństwa regionu.

Wyzwania cyberbezpieczeństwa

Jakie wyzwania i trendy dominują dziś w branży cyberbezpieczeństwa?

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost zagrożeń – od phishingu, przez wycieki danych, po ataki ransomware. Firmy coraz więcej inwestują w ochronę danych i infrastrukturę, a także w zaawansowane rozwiązania chmurowe. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów, a outsourcing usług cyberbezpieczeństwa staje się coraz popularniejszy. Wyzwania geopolityczne, takie jak budowanie europejskiej suwerenności cyfrowej, również zyskują na znaczeniu. CYBERSEC odpowiada na te potrzeby, oferując przestrzeń do dyskusji o najnowszych regulacjach, technologiach i praktykach branżowych.

Dlaczego warto wziąć udział w CYBERSEC 2025?

To wyjątkowa okazja, by zdobyć aktualną wiedzę, poznać najnowsze technologie i rozwiązania, a przede wszystkim nawiązać kontakty, które mogą zaowocować w przyszłości. Niezależnie od tego, czy ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z cyberbezpieczeństwem, czy jest doświadczonym ekspertem, znajdzie tu coś dla siebie. CYBERSEC to miejsce, gdzie spotykają się wizje, technologie i ludzie, którzy wspólnie budują bezpieczną cyfrową przyszłość Europy.