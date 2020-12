"Pandemia koronawirusa pokazuje do jakiego stopnia gospodarka i codzienne życie są obecnie uzależnione od technologii i internetu. Cios, który otrzymała gospodarka w wyniku lockdownów byłby prawdopodobnie jeszcze bardziej bolesny, gdyby nie technologia I możliwość pracy zdalnej, a także zakupów e-commerce. Większość spółek z sektora TMT, które analizuje Haitong Bank jest beneficjentem cyfryzacji, może z wyjątkiem mediów, które wciąż w większym stopniu są uzależnione od ogólnych nastrojów gospodarczych. Cyfryzacja będzie postępować, stąd pozytywne nastawienie analityków do analizowanych spółek z sektora TMT" – napisał Księżopolski w raporcie.

Aukcja 5G i potencjalne transakcje infrastrukturalne wydają się najważniejszymi tematami dla sektora telekomunikacyjnego w 2021 r. Analitycy oczekują, że przetarg na częstotliwość 5G odbędzie się w połowie 2021 r. i że każdy z telekomów będzie musiał zapłacić 550 mln zł za częstotliwość 3,7 GHz, podczas gdy cena wywoławcza wynosi 450 mln zł. Transakcja Play z Iliad-Celnex dotycząca TowerCo pokazała, że transakcje infrastrukturalne w Polsce są możliwe.

Analitycy Haitong oczekują, że przegląd opcji strategicznych dotyczących Polkomtel Infrastruktura przyniesie owoce w 2021 r. Pamiętając o transakcji Play TowerCo oraz uwzględniając, że Polkomtel sprzedaje zarówno aktywną jak i pasywną sieć (podczas gdy Play jedynie pasywną), analitycy wyceniają Polkomtel Infrastruktura na 6,3-10,3 mld zł. Orange Polska planuje zamknąć transakcję z FiberCo w połowie 2021 r., a analitycy wyceniają spółkę na 2,1-2,7 mld zł. Oprócz aukcji na 5G i transakcji infrastrukturalnych sytuację w sektorze telekomunikacyjnym będzie również kształtowała zmiana sytuacji konkurencyjnej po przejęciu Play przez Iliad, szczególnie jeżeli chodzi o usługi konwergentne, które Iliad planuje rozwijać w Polsce. Odwołany debiut giełdowy Canal+ Polska oraz plan stworzenia Play operatorem konwergentnym przez Iliad może pociągnąć za sobą dalsze fuzje i przejęcia. W teorii UPC Polska i Vectra wydają się logicznymi celami dla Play, wskazano w informacji.

Spółki IT są oczywistymi beneficjentami pandemii za sprawą przyspieszenia strukturalnego trendu cyfryzacji, który będzie się utrzymywać w najbliższej przyszłości. Rosnące portfele zleceń to pozytywna informacja dla inwestorów w spółki IT, ale pokazuje również, że presja płacowa będzie się utrzymywać na poziomie zbliżonym do 10%, podobnie jak przed pandemią. Zróżnicowanie polskiego sektora technologicznego pozwala patrzeć na niego według różnych kryteriów.

Reklama

Trendy cyfryzacyjne będą sprzyjać segmentowi reklamy internetowej. Analitycy Haitong oczekują, że w 2021 r. segment wzrośnie o 8% wobec 4% w przypadku reklamy telewizyjnej i 5,4% dla całego rynku reklamowego. Według szacunków Haitong Banku, w 2021 r. segment reklamy internetowej dogoni reklamę telewizyjną i na każdy z nich przypadnie 4 mld zł. W opinii analityków , Wirtualna Polska powinna pozostać liderem rynku reklamy internetowej, bo oprócz tego, że posiada największą bazę realnych użytkowników, nie ustaje w innowacjach, a wprowadzając WP Booster/WPartner, oferujące gwarantowane ROAS. Z drugiej strony mocne zaangażowanie w turystykę pozostaje obciążeniem, bo zdaniem analityków powrót do poziomów z 2019 r. zajmie 2-3 lata.