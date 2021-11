Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 14,84 mln zł wobec 18,54 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA za III kw. br. wyniósł 112,41 mln zł wobec 113,31 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 307,73 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 315,16 mln zł rok wcześniej.

"Przychody z usług telekomunikacyjnych wyniosły 305,44 mln zł (-6% k/k). Udział przychodów z transmisji danych wyniósł 45% w III kw. 2021 r. w stosunku do 42% w poprzednim kwartale, a udział przychodów z bezpośrednich usług głosowych pozostał na poziomie 19%. Przychody w kategorii Pozostałe usługi telekomunikacyjne spadły w porównywanych okresach o 854 tys. zł (-4%) oraz stanowiły 7% przychodów ogółem w porównaniu do 7% w II kw. 2021 r. Przychody z tytułu usług dla innych operatorów (w tym rozliczeń międzyoperatorskich i usług hurtowych) spadły o 17,52 mln zł (-32%) do 37,32 mln zł. Przychody z transmisji danych wzrosły o 1,04 mln zł (1%). Przychody z tytułu bezpośrednich usług głosowych zmalały o 1,49 mln zł (-2%) do 59,66 mln zł. Przychody z pośrednich usług głosowych (CPS) zmniejszyły się o 38 tys. zł (-7%)" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 34,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 39,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 957,39 mln zł w porównaniu z 964,97 mln zł rok wcześniej.

"Przychody z usług telekomunikacyjnych wyniosły 952,52 mln zł (-1% r/r). Udział przychodów z transmisji danych wyniósł 43% w pierwszych 9 miesiącach 2021 r. w stosunku do 44% w okresie 9 miesięcy 2020 r., a udział przychodów z bezpośrednich usług głosowych zmniejszył się z 20% do 19%. Przychody w kategorii Pozostałe usługi telekomunikacyjne wzrosły w porównywanych okresach o 5,538 mln zł (9%) oraz stanowiły 7% przychodów ogółem w porównaniu do 6% w okresie 9 miesięcy 2020 r. Przychody z tytułu usług dla innych operatorów (w tym rozliczeń międzyoperatorskich i usług hurtowych) spadły o 13,93 mln zł (-9%) do 144,63 mln zł. Przychody z transmisji danych spadły o 10,18 mln zł (-2%). Przychody z tytułu bezpośrednich usług głosowych zmalały o 8,75 mln zł (-5%) do 183,57 mln zł" - czytamy w komentarzu do wyników.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 28,83 mln zł wobec 34,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (ok. 69,4% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

(ISBnews)