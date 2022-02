Reklama

"2022 rok to drugi rok realizacji naszej strategii .Grow w zmiennych warunkach rynkowych z dużymi wyzwaniami makro, geopolitycznymi i kryzysu energetycznego. Nasza strategia jest dobrze spozycjonowana, aby wykorzystać nasze aktywa, zasoby i wartości do dalszego wzrostu. Trzymamy się konwergencji i naszych wartości wobec presji inflacyjnej. Liczymy, że to rok 5G i zakończenia aukcji, żebyśmy mogli rozpocząć budować sieć" - powiedział Ducarroz podczas telekonferencji.

Zaznaczył, że operator kontynuuje transformację, by "nabierać zwinności i efektywności" dzięki dalszej cyfryzacji procesów i poprawianiu warunków pracy.

"Większy nacisk położymy na odpowiedzialność społeczną, nowe umowy na energię wiatrową w ramach PPE, co jest ważne w obliczu kryzysu energetycznego. Tworzymy hub umiejętności cyfrowych i rozwijamy inicjatywy edukacyjne" - wymienił prezes.

Orange Polska prognozuje niewielki spadek przychodów w 2022 r. (wobec ich wzrostu o 3,6% r/r w ub.r.) oraz stabilizację EBITDAaL lub wzrost na niskim jednocyfrowym poziomie (wobec 5,9% wzrostu r/r w ub.r.). Operator podtrzymał wszystkie cele finansowe przedstawione w strategii .Grow.

"Pomimo wyzwań potwierdzamy nasze długoterminowe cele. Ta pewność - na bazie potencjału sieci światłowodowej i zbilansowanych przychodów i wydatków - pozwala nam na dywidendę" - podsumował Ducarroz.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

