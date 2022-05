W danych firmy analitycznej pod uwagę wzięto m.in. czynniki związane z 5G, odtwarzaniem materiałów wideo, grami, dźwiękiem oraz szybkością pobierania i wysyłania plików.

Z kluczowych wniosków Opensignal wynika, iż Orange zwyciężył w pięciu kategoriach dotyczących: gier, szybkości pobierania i wysyłania oraz „podstawowej stałej jakości" (Games Experience, Download Speed Experience, Upload Speed Experience, 5G Upload Speed, Core Consistent Quality). Sieć znalazła się też pięć razy w gronie zwycięzców z innymi firmami w pozostałych dziedzinach.

Plus zdobył samodzielnie dwie nagrody w przypadku 5G ws. wideo oraz szybkości pobierania (5G Video Experience i 5G Download Speed), trzykrotnie dzieli także podium z innymi operatorami.

T-Mobile przypadła jedna główna wygrana w kategorii „doskonałej stałej jakości" (Excellent Consistent Quality), operator pojawił się na podium sześciokrotnie w towarzystwie innych sieci.

Z kolei Play nie uzyskał żadnej samodzielnej wygranej, natomiast pięć razy znalazł się wspólnie z innymi operatorami w gronie zwycięzców w kategoriach związanych m.in. z dostępnością i wskaźnikami 5G.

Użytkownicy, którzy brali udział w analizie Opensignal, odnotowali największą średnią ogólną prędkość pobierania i wysyłania w sieci Orange. Operator wygrywa kategorie związaną z ogólną prędkością pobierania (Download Speed Experience 32,4 Mb/s), za nim Play (30,3 Mb/s) i T-Mobile (30,2 Mb/s). Orange zdobył również podium w kwestii wysyłania plików (Upload Speed ​​Experience 8,9 Mb/s i 5G Upload Speed ​​Experience 24,9 Mb/s). Ponadto sieć jest zwycięzcą kategorii Games Experience, gdzie zdobywa 72,1 pkt.

Według danych Opensignal Plus wygrywa ws. prędkości pobierania w przypadku wskaźnika związanego z 5G (5G Download Speed), średnia prędkość to 127,5 Mb/s. Zbliżony wynik osiągają Orange (57,9 Mb/s) i Play (56,7 Mb/s). Osiągniecie T-Mobile to 46,5 Mb/s

Poza triumfem w kategorii 5G Download Speed, Plus zyskuje w przypadku kategorii wideo 5G (5G Video Experience, 77,1 pkt), porównując z ogólnym wynikiem to wzrost o 30,3 pkt (Overall Experience).

Jak wynika z analizy Opensignal, T-Mobile zdominował konkurentów w jednej kategorii, która dotyczy „doskonałej stałej jakości”. Sieć zdobyła w tym przypadku 82,6 proc. w testach użytkowników, co oznacza, iż „osiągnęła minimalne zalecane progi wydajności dla wideo HD, grupowych wideokonferencji oraz gier".

Najnowszy raport Opensignal „Poland Mobile Network Experience” po raz pierwszy przedstawia zarówno analizę usług związanych z 5G, jak i ogólny odbiór doświadczeń użytkowników.

Dane opierają się na informacjach ws. głównych operatorów sieci mobilnych w Polsce (Orange, Play, Plus, T-Mobile). Analiza dotyczy okresu 90 dni (od 1 lutego do 1 maja 2022 r.).

ZOBACZ: Więcej informacji ws. raportu Opensignal.