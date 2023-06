– Ważne stało się znalezienie poważnego, strategicznego partnera, który pozwoli nam uzupełnić nasze portfolio. Nie porywamy się z motyką na słońce. Polska ma wspaniałą infrastrukturę telekomunikacyjną, z której warto korzystać. Budowanie kolejnych 10 tys. masztów nie miało więc sensu. Nie mówiąc już o tym, że zajęłoby to czas. Wymagałoby też dużo nakładów – tłumaczy Szymon Ruman, wiceprezes zarządu Exatel, i informuje, że stąd właśnie partnerstwo z Play, z którym portfolio Exatel idealnie się uzupełnia.

Kompletna oferta

Dzięki sojuszowi Exatel po 30 latach działania na rynku stał się firmą oferującą komplet usług. Począwszy od karty SIM, przez rozległą sieć dostępową, przez Data Center, bo Play daje też dostęp do swoich ośrodków data center, usług w zakresie cyberbezpieczeństwa i łączności satelitarnej.

– Dziś, jeśli przyjdzie do nas klient, to możemy go obsłużyć na każdym polu. Dostanie bowiem wszystko, czego potrzebuje w jednym miejscu. Możemy być więc siecią pierwszego wyboru. Poza tym dzięki strategicznemu partnerstwu z Play, w oparciu o jego najnowocześniejszą infrastrukturę, będziemy mogli szybko rozwinąć całą gamę usług telefonii komórkowej. Mamy dostęp do nowych zasobów – podkreśla Szymon Ruman.

– Wykorzystamy synergię szkieletu i sieci Exatel oraz sieci dostępowej Play, by wspólnie oferować kompleksowe usługi telekomunikacyjne naszym klientom. Razem możemy walczyć o pozycję lidera usług telekomunikacyjnych dla B2B w sektorze publicznym w Polsce – powiedział Nikodem Bończa Tomaszewski, prezes Exatel, podczas konferencji Exatel Telco Summit, na której ogłoszono porozumienie.

Grupa Play to lider rynku telekomunikacyjnego. Dysponuje nowoczesną infrastrukturą mobilną z ponad 10,8 tys. stacji bazowych i stacjonarną z 16 tys. km światłowodów. Oferuje swoje usługi telekomunikacyjne także dla rynku B2B. Dostarcza równie kompleksowe rozwiązania chmurowe (Cloud2B), usługi mobilne oraz zintegrowanej komunikacji, dostęp do internetu oraz narzędzi cyfrowych, rozwój projektów sieciowych (m.in. budowa i utrzymanie sieci światłowodowych dla klientów biznesowych), a także kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa. To wszystko umożliwia dynamiczny rozwój biznesu.

Z kolei Exatel to polski operator telekomunikacyjny, dostawca usług ICT, cyberbezpieczeństwa i łączności satelitarnej. Posiada 22 tys. km sieci światłowodowej w Polsce. Zapewnia transmisję danych we wszystkich polskich bankach komercyjnych i spółkach sektora energetycznego. Zaprojektował i zbudował sieć OST do łączności administracji rządowej. W ramach projektów B+R stworzył autorskie rozwiązania, jak polski anty-DDoS TAMA, TAMA PRO7, SDNbox czy SDNcore.

– Mamy ambicje umocnić swoją pozycję na rynku największych firm i instytucji publicznych. Silny partner, który nie tylko zna ten sektor, lecz także rozumie jego potrzeby, ma ugruntowaną pozycję i współpracuje z nim od lat, umożliwi nam realizację tego celu. Nie bez znaczenia dla partnerstwa jest to, że nasze portfolio dobrze do siebie pasuje, nawzajem się uzupełniając. Przykładem jest sieć szkieletowa, którą dysponuje Exatel, ale i produkty, z którymi właśnie zadebiutował na rynku – tłumaczy Jarosław Helman, dyrektor pionu B2B, członek Komitetu Wykonawczego Grupy Play.

To niejedyne powody połączenia sił.

– Naszym zdaniem inwestycje w obszarze bezpieczeństwa to przyszłość. Ten segment będzie miał wpływ na rozwój rynku telekomunikacyjnego – uważa Jarosław Helman.

Są chętni

Porozumienie zostało podpisane na siedem lat, ale jego efekty są widoczne już od pierwszego dnia. Tuż po jego ogłoszeniu pojawiły się firmy chętne nawiązać współpracę.

– Nasza współpraca z Play trwa już od dłuższego czasu. To nie jest tak, że dopiero teraz ją zaczynamy, Play korzysta z naszych rozwiązań szkieletowych, na swoje potrzeby i swoich klientów. My z kolei z ich sieci dostępowej – mówi Szymon Ruman, zaznaczając, że ma to miejsce choćby w tak ważnym projekcie jak sieć Govnet.pl. To wydzielona sieć zarządzana przez MSWiA przez dedykowany system i szyfrowanie kanałów komunikacji. W jej ramach są udostępniane kluczowe usługi takie jak: SRP (System Rejestrów Państwowych), CEPiK, wideokonferencje, telefonia tradycyjna i VoIP na rzecz administracji rządowej. Teraz dzięki pozyskanym środkom z UE sieć GovNet jest rozbudowywana na potrzeby stacji sanitarno-epidemiologicznych. Proces ma potrwać do jesieni.

– W ramach obecnego projektu jednostki GIS zostaną połączone światłowodem. Oprócz rozbudowy własnej sieci wykorzystujemy także infrastrukturę Play. Pozwala to optymalizować koszty i przyspieszyć realizacje prac – tłumaczy Szymon Ruman. Gdy GovNet powstał, jego zasięg obejmował tylko Warszawę. Potem sieć została rozszerzona do poziomu województw. Teraz – powiatów.

– Zaprosiliśmy dziesiątki największych firm do rozmów o tym, czego potrzebują w zakresie transmisji i bezpieczeństwa danych czy komunikacji mobilnej. Będziemy dalej się rozwijać w oparciu o nie. Mamy pomysły, ale chcemy bazować na tym, czego potrzebują nasi klienci – zaznacza Jarosław Helman.

Podczas drugiego dnia konferencji Exatel Telco Summit zostało ogłoszone jeszcze jedno partnerstwo i wspólny projekt. Zygmunt Łodziński z VisionCube oraz Michał Szczęsny z Exatel przedstawili wspólne narzędzie ExaHub. Zapewnia komunikację wideo, przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka podatności na ataki. Dzięki niemu połączenia konferencyjne będą możliwe w dowolnym miejscu oraz na dowolnym urządzeniu, z łatwym dostępem dla ludzi poza organizacją, rejestrowaniem i przechowywaniem nagrań oraz lokalizacją hostującą spotkanie. Do już trwających spotkań można bowiem w łatwy i szybki sposób dołączyć zarówno osoby, jak i kolejne sale jednym przyciskiem. ExaHub jest również narzędziem do odbywania spotkań o charakterze krytycznym, takich jak spotkania zarządu czy przedstawicieli służb w sieci Exatel. Rozwiązanie jest łącznikiem między infrastrukturą jednostek administracji państwowej a aplikacjami chmurowymi. Dodatkowo istnieje możliwość jego integracji z innymi komercyjnymi aplikacjami.

– Rozwiązanie bazuje na rozwiązaniach firmy Pexip, zapewniającej bezpieczeństwo, oraz Poly, dostarczającej urządzenia końcowe. My jako firma odpowiadamy za łączność, a VisionCube dostarczył swoje kompetencje i doświadczenie integratorskie – wyjaśnia Szymon Ruman.