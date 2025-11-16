Rosyjski atak dronami i pociskiem Iskander

„W nocy 16 listopada (od godz. 18) wróg przeprowadził atak z użyciem jednego pocisku balistycznego Iskander-M, wystrzelonego z obwodu rostowskiego Federacji Rosyjskiej, a także 176 bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed i Gerbera, a także innych typów dronów. Około 100 dronów było dronami typu Shahed” – napisano w raporcie.

Skuteczna obrona Ukrainy

Atak został odparty przez lotnictwo, siły przeciwlotnicze, jednostki walki elektronicznej i bezzałogowych systemów oraz mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy - dodano.

Drony przeprowadziły 37 ataków w 14 lokalizacjach. Szczególnie dotknięty został obwód sumski na północnym wschodzie kraju. Ranna została 86-letnia kobieta. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, a także infrastruktura cywilna - poinformowała regionalna agencja ds. łagodzenia skutków klęsk żywiołowych, cytowana przez agencję Ukrinform.

Atak na infrastrukturę energetyczną

Siły rosyjskie ponownie zaatakowały infrastrukturę energetyczną w obwodzie odeskim na południu Ukrainy. Uszkodzona została m.in. elektrownia słoneczna.