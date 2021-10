To już szósta edycja Kongresu 590. „W tym roku skupiliśmy się na tematach dotyczących Zielonej Przyszłości, w ramach których panele realizowaliśmy wspólnie z Ambasadą Austrii” – powiedział Remigiusz Kopoczek w kuluarach Kongresu 590. „Należy dyskutować o tym, co po pandemii” - stwierdził. Hasło, pod którym odbywa się tegoroczny Kongres – „Nowe Możliwości” – sugeruje, o jakich tematach mowa.

To nowe państwo (cyfryzacja, bezpieczeństwo – np. wzór nowego żołnierza), nowe sektory i nowe rynki (przykładowo elektryfikacja, zdrowie i demografia, temat braków kadrowych), obszar badań i rozwoju. O tym, że to wciąż bardzo istotny obszar, mówi Kopoczek: „Badania, które są już rozpoczęte, wymagają ciągłego finansowania. Ośrodki badawcze i uniwersytety muszą mieć ciągłe źródło finansowania”. Ostatni obszar to nowy obraz Polski: sport, sztuka, szeroko rozumiana kultura.

Promowanie sztuki przekłada się idealnie na budowanie obrazu Polski poza granicami – zaznacza Kopoczek. „Wielokrotnie spotykałem się z sytuacjami, kiedy Polska stereotypowo była traktowana jako kraj raczej o charakterze rolniczym, o niezbyt wyszukanej technologii, a z drugiej strony – pytając o najbardziej rozpoznawalnych Polaków np. studentów w Chinach – słyszałem, że znają Chopina, Lewandowskiego i Wiedźmina” – dodaje Kopoczek, mówiąc, że dzięki grze CD Projektu na podstawie literatury Sapkowskiego „Wiedźmin też jest Polakiem”.