Wysychające pola, zanikające rzeki, lokalne braki wody - to nasza letnia rzeczywistość. Czy jest to sytuacja, która przestaje być wyjątkiem, a zaczyna stanowić budzącą lęk regułę. A może to tylko obraz nadmiernie ubarwiony, wykreowany przez media. Oddaliśmy głos ekspertowi.

W ostatnich dniach mapa Instytutu Meteorologi i Gospodarki Wodnej pokazująca poziom wód w rzekach pełna jest czarnych oznaczeń sygnalizujących strefę stanów niskich. Jednocześnie Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa podając klimatyczny bilans wodny za okres 11.05-10.07.2022 donosi, że w całym kraju występował deficyt wodny dla roślin uprawnych. Media zaś pełne są informacji o coraz gorszej sytuacji hydrologicznej - tak w Polsce, jak i w dużej części Europy - ilustrując je zdjęciami tego, co zostało z niektórych odcinków Sanu oraz z rzeki Pad - największej i najdłuższej rzeki Włoch. Reklama Takie informacje mogą budzić niepokój. Nie tylko w kontekście trwającego lata, ale także w perspektywie czekającej nas przyszłości. O tym, jak sytuacja wygląda z perspektywy hydrologa, postanowiliśmy dowiedzieć się zapraszając do studia dr hab. prof. UW Artura Magnuszewskiego z Zakładu Hydrologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Nasz gość tłumaczył min.: Reklama skąd bierze się woda w rzekach i dlaczego jest jej obecnie tak mało,

czy zmierzamy do katastrofy, a może jest to tylko sytuacja przejściowa,

jaki wpływ na zasoby wodne ma zanik wiosny i jesieni,

co to jest woda zielona i woda niebieska,

jaka jest sytuacja wód podziemnych w Polsce, czy mogą być naszym ratunkiem i jaki wpływ ma na nie susza,

jakie działania systemowe mogą ograniczyć niedobory wody,

jaka jest rola małej retencji i systemów melioracji,

co może zmienić zalesianie,

jakie jest znaczenie dużych zbiorników wodnych,

co to jest ekohydrologia i jak możemy budować duże zbiorniki retencyjne ograniczając ich negatywny wpływ na środowisko. Zapraszamy do obejrzenia rozmowy. Robert Bohdanowicz